Pourquoi Enzo Zidane a pris sa retraite à 29 ans

Enzo, le fils aîné de Zinedine Zidane, a pris sa retraite du football à l'âge de 29 ans.

Enzo a suivi les traces de son père et a joué pour les équipes de jeunes de la Juventus et du Real Madrid avant de faire ses débuts professionnels chez les Merengues en 2016. Il a ensuite joué pour des clubs comme Aves et Almeria avant de rejoindre l'équipe de troisième division espagnole Fuenlabrada en 2023 pour un contrat d'un an. Après avoir disputé 29 matches toutes compétitions confondues lors de la campagne 2023/24, le milieu de terrain a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 29 ans.

Enzo rêvait de jouer au plus haut niveau du football européen comme son père, qui est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré ce sport. Cependant, au fil des années, le milieu de terrain s'est rendu compte que sa carrière n'était pas sur la voie du progrès, ce qui l'a lentement démoralisé. Selon AS, en 2023, lorsqu'il a rejoint la troisième division espagnole, le joueur avait déjà décidé d'arrêter le football et il a finalement accepté l'appel en septembre 2024. Sa décision a été pleinement soutenue par sa famille et il se concentre désormais sur ses investissements.

Au début de sa carrière, le joueur de 29 ans était éligible pour représenter trois équipes nationales, l'Espagne, la France et l'Algérie. Il a brièvement joué pour l'équipe espagnole des moins de 15 ans avant de représenter la France au niveau des moins de 19 ans en 2014.

Alors que l'aîné de Zidane a arrêté le football, ses trois autres fils Luca, Theo et Elyaz continuent de jouer respectivement pour Grenade, Cordoba et le Real Betis.