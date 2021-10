Pour Zidane, Benzema "mérite" de gagner le Ballon d'or 2021

L'ancien entraîneur du Real Madrid fait de Benzema son favori pour le Ballon d'or 2021.

Interviewé par Téléfoot ce dimanche, Zinédine Zidane s'est confié sur la course au Ballon d'or 2021. Dernier lauréat français en 1998, Zidane a hâte de voir Benzema lui succéder au palmarès : « Ca commence à faire long (depuis 1998, n.d.l.r.) et en même temps on a un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d'or. Benzema c'est un joueur qui est incroyable. J'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner. »

« C'est un joueur qui s'associe facilement avec les autres. C'est un joueur qui sait tout faire sur le terrain. C'est le moment parce qu'il est au-dessus. C'est un moment important pour lui, j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'or », ajoute Zidane.

L'article continue ci-dessous

Benzema figure dans la liste des 30 joueurs nommés pour l'édition 2021 et s'il n'a remporté que la Ligue des nations cette année, il a été le fer de lance des Bleus et du Real Madrid pendant toute l'année.

L'attaquant du Real Madrid fait partie du cercle des favoris avec Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho.