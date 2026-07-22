Le championnat saoudien a refusé de recruter un joueur de la sélection du Maroc lors de l'actuel mercato estival, pour une raison étrange.

Des rapports de presse avaient affirmé que le club qatari d'Al-Shamal avait réussi à s'attacher les services du Marocain Mohamed Rabie Hrimat, milieu de terrain de l'AS FAR, lors de l'actuel mercato estival.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que Hrimat était proche d'un transfert vers le championnat saoudien, plus précisément vers le club d'Al-Ettifaq, mais qu'une raison étrange a empêché la finalisation de l'opération.

Le journal a précisé que c'est la commission de recrutement de la Ligue saoudienne qui a mené la transaction, après avoir insisté pour évaluer le joueur à seulement 1,5 million de dollars.

En raison de cette évaluation, Al-Ettifaq a échoué à obtenir les services du joueur de 32 ans, qui a rejoint Al-Shamal du Qatar pour environ 2,5 millions de dollars.

De nombreux clubs avaient exprimé leur mécontentement face à l'intervention de la commission de recrutement dans l'évaluation des prix des joueurs, ce qui a bloqué plusieurs transferts au cours de la dernière période.

Hrimat a été l'un des joueurs les plus en vue de la sélection du Maroc lors de la Coupe arabe 2025 disputée au Qatar, remportée par le Maroc, et il a même reçu le prix du meilleur joueur de la compétition.