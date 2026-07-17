Pour un montant incroyable, Aubameyang quitte Marseille et revient en Liga

Le Deportivo La Corogne a officialisé vendredi soir l'arrivée de l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 37 ans, en provenance de l'Olympique de Marseille, pour un transfert définitif estimé à environ 1,5 million d'euros.

Le joueur a paraphé un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Le club espagnol a officialisé l’opération, attendue depuis plusieurs jours, dans un communiqué publié sur son site Internet. L’attaquant gabonais effectue ainsi son retour en Liga après six mois au FC Barcelone en fin de saison 2021-2022, au cours desquels il a disputé 24 matchs et inscrit 13 buts.

Aubameyang, qui totalise 86 sélections et 40 buts avec la sélection gabonaise, rejoint ainsi le 12e club de sa carrière, après un deuxième passage à l’Olympique de Marseille, où il avait déjà évolué lors de la saison 2022-2023.

Malgré la cour du club turc de Korum, l’international gabonais a choisi l’Espagne pour rejoindre un club fraîchement promu en Liga après huit ans d’absence, alors qu’il avait été relégué en deuxième division il y a seulement deux ans.