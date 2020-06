Pour Sarri, il faut "trouver un moyen de préserver Ronaldo"

Le coach de la Juve cherche un moyen de tirer le meilleur du buteur portugais en améliorant sa gestion.

Maurizio Sarri a expliqué en conférence de presse son plan pour tirer le meilleur de son attaquant portugais Cristiano Ronaldo.

L'ancien boss de veut gérer les efforts de l'ancien madrilène avant la reprise de la Ligue des Champions en août prochain.

"À l'avenir, nous trouverons un moyen de préserver Cristiano Ronaldo. Il peut maintenant jouer avec un bon niveau de forme physique. Il a besoin de se perfectionner après la pause dans le championnat et joue match après match. Il est très à l'écoute de son corps et comprendra quand il aura besoin de s'arrêter et de se reposer. Mais maintenant, je pense qu'il s'intègre assez bien dans le jeu", a indiqué Sarri en conférence de presse.

Avec un but et deux passes décisives face à Lecce (4-0) vendredi en , Cr7 semble affûté...