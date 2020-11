Pour Rivaldo, le Barça doit recruter

L'ancien attaquant brésilien a joué pour le club catalan 235 fois et a fourni son évaluation de la situation actuelle du Barça.

"Je pensais que Barcelone devrait signer quelqu'un avant la blessure d'Ansu Fati, alors maintenant je le pense encore plus", a-t-il souligné pour Betfair.

"Le club devrait essayer de recruter un ou deux attaquants s'ils veulent se battre pour la ."

Rivaldo a également reconnu que c'était une situation difficile pour le club et, en particulier, pour l'entraîneur Koeman.

