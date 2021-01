Pour Rivaldo, le Barça a fait une grosse erreur avec Messi

Dans sa chronique pour Betfair, Rivaldo a de nouveau évoqué l'épineux dossier Leo Messi.

C'était la grosse saga de l'été: Lionel Messi allait-il quitter Barcelone pour Manchester City ? En fin de compte, Barcelone n'a pas permis à l'Argentin de partir avant l'expiration de son contrat, mais la légende du club Rivaldo pense que c'était une erreur.

Après avoir participé à une défaite écrasante 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des champions, Messi a indiqué sa volonté de quitter les Blaugrana, citant une clause de son contrat qui lui permettait de le faire.

Une posture juridique astucieuse de Josep Maria Bartomeu a suivi, et cela a garanti que Messi ne serait pas en mesure d'exercer la clause qu'il croyait valide sans poursuivre le club en justice, ce qu'il ne voulait tout simplement pas faire.

"Le panel directoire précédent a commis une erreur en ne vendant pas Messi alors qu'il était encore sous contrat", a déclaré Rivaldo à Betfair.

"Ils auraient pu faire quelque chose de similaire à ce que le Real Madrid a fait avec Cristiano Ronaldo quand ils l'ont vendu et gagné environ 100 millions d'euros. "C'est très douloureux de voir comment un joueur très talentueux va quitter Barcelone gratuitement à un moment où le club traverse tant de problèmes financiers. Pour moi, le départ de Messi est inévitable."

L'article continue ci-dessous

La dette de Barcelone s'élevant à 1,173 milliard d'euros, le club se trouve dans une situation budgétaire périlleuse, certains citant même la faillite comme une issue probable, bien que Rivaldo pense qu'il y a des actifs vendables dans l'équipe.

"Avec le départ de [Philippe] Coutinho, Barcelone pourrait utiliser [Ousmane] Dembele et [Antoine] Griezmann, ce qui contribue à garantir l'avenir", at-il ajouté.

"De plus, Coutinho a une bonne réputation en Angleterre, alors que les choses ne se sont pas bien passées pour lui en Espagne. J'aime voir Riqui Puig avoir plus d'importance, le garçon montre sa valeur et il a une grande personnalité. Il me rappelle un jeune Xavi [Hernandez], qui a émergé quand je faisais partie de l'équipe."