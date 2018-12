Pour Redknapp, Liverpool n'achète pas son succès

Jamie Redknapp estime que la puissance financière de Liverpool est loin d'être la seule raison du succès des Reds cette saison.

Les transferts coûteux de Liverpool ne constituent pas la principale raison du succès des Reds selon Jamie Redknapp, qui souligne que Manchester United a investi "près de 200 millions de livres supplémentaires au cours des trois dernières saisons".

Jurgen Klopp a pu enregistré les arrivées de Virgil van Dijk et Alisson pour des montants records à ces postes. "Mais ce n’est pas à cause de sa capacité à dépenser que Liverpool a six points d'avance en tête de la Premier League à mi-parcours", affirme Redknapp.

"Manchester United a dépensé près de 200 millions de livres de plus que Klopp au cours des trois dernières saisons et à aucun moment ils ne se sont présentés comme des prétendants au titre".

"L’équipe de Liverpool qui a battu le Newcastle de Benitez 4-0 comprenait un joueur de l’académie, Trent Alexander-Arnold, un arrière gauche à 8M, Andrew Robertson, et Xherdan Shaqiri, qui s’est avéré être l’une des bonnes affaires de l'été".

"Klopp est un manager qui non seulement a l'œil pour un bon joueur, mais qui l'améliore également. Mohamed Salah n'était pas un attaquant à 40 buts ni un prétendant au Ballon d'Or lorsqu'il est arrivé au club".

“Joe Gomez est devenu un défenseur de premier choix pour l'Angleterre, un joueur qui, avant sa blessure, empêchait un finaliste de la Coupe du Monde comme Dejan Lovren d'entrer dans l'équipe de Liverpool".

"Ce qui est encore plus remarquable dans le développement continu de Liverpool sous Klopp, c’est que celui-ci n’a pas été freiné par la perte de son meneur de jeu de classe mondiale, Philippe Coutinho", a conclu Jamie Redknapp, admiratif du travail de Jürgen Klopp.