Pour quels clubs Lionel Messi pourrait-il quitter Barcelone ?

Le monde du football a explosé avec la nouvelle de l'Argentin disant à Barcelone qu'il voulait quitter le club - mais où pourrait-il aller ensuite ?

Un monde dans lequel Lionel Messi ne joue pas pour le semble inimaginable, mais cela pourrait être la réalité dans un avenir pas trop lointain. Le FC Barcelone, autrefois la plus grande équipe incontestée du monde, traverse l'une de ses périodes les plus sombres de l'histoire récente - à la faveur d'une saison au cours de laquelle elle n'a pas remporté un seul titre depuis 2007-08.

Et maintenant, après des humiliations répétées en ainsi que des tensions avec le président du club, Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi a informé son club de son souhait de partir. Ayant été au club depuis l'âge de 13 ans, il est impensable que Lionel Messi puisse porter les couleurs d'un autre maillot. Son contrat actuel expirant en 2021, Goal a essayé de savoir pour quel club il pourrait signer.

Lionel Messi peut-il signer à ?

Manchester City est sans doute la plus logique destination et l'un des clubs les plus réalistes pour lesquels Messi pourrait signer. Lionel Messi pourrait être tenté de retrouver Pep Guardiola, son ancien entraîneur à Barcelone et le manager qui a supervisé son ascension fulgurante pour devenir l'un des plus grands joueurs du monde. En effet, comme le rapporte Goal, Guardiola a récemment eu des entretiens avec Messi et il est entendu qu'il serait ravi d'avoir son ancienne star à l'Etihad Stadium.

La star argentine a connu certains de ses meilleurs moments avec Guardiola au Camp Nou, ainsi que sa meilleure période en terme de trophées, et leur admiration et leur respect mutuels sur et en dehors du terrain pourraient être un énorme argument au moment de la décision de l'Argentin. Au-delà de Guardiola, Manchester City est considéré comme l'un des rares clubs à être en mesure, financièrement, de signer la superstar du FC Barcelone. Ils pourraient avoir besoin d'activer sa clause libératoire de 700 millions d'euros avec son contrat qui doit expirer en 2021, qui a été mis en œuvre lorsque Messi a renouvelé son contrat en 2017. Cependant, Messi affirme que la clause est nulle et non avenue et il peut partir gratuitement cet été.

Ce n'est un secret pour personne que la Ligue des champions est le trophée que Manchester City cherche désespérément à mettre la main dessus, et il est difficile de l'imaginer ne pas être une force imparable en Europe avec un duo composé de Guardiola et Messi. Le joueur de 33 ans, pour sa part, est quatre fois vainqueur de la Ligue des champions et pourrait ajouter une expérience notable à l'équipe de Manchester City. De plus, Messi pourrait également être influencé par la présence de Sergio Aguero à l'Etihad Stadium, son ami proche au niveau international avec l' .

Lionel Messi peut-il signer à l'Inter?

L' a longtemps flirté avec l'attaquant de Barcelone, allant même jusqu'à essayer de le signer en 2008. L'ancien directeur technique de Nerazzurri, Marco Branca, a révélé qu'ils avaient tout fait pour attirer l'Argentin à San Siro, disant au Libero: "Oui, nous avons tenté un transfert pour lui mais Leo ne voulait pas quitter Barcelone". De plus, l'ancien directeur de l'Inter, Massimo Mirabelli, a suggéré qu'il y avait encore de fortes chances que le transfert se produise, en disant: "Je peux vous assurer que Messi est plus qu'un rêve pour l'Inter. Il ne lui reste plus qu'un an sur son contrat et le Barça ne veut pas risquer de le perdre gratuitement l'été prochain".

Selon Marca, l'Inter Milan serait prêt à conclure un contrat de quatre ans pour Lionel Messi et est prêt à faire de lui le joueur le mieux payé d' , devant Cristiano Ronaldo. Du point de vue de Lionel Messi, il y a l'attrait de retrouver son ancien rival du dans un championnat européen différent - sans parler de l'attrait de jouer dans une ville comme Milan. Mais l'Inter serait-il vraiment une force en Ligue des champions ?

Lionel Messi peut-il signer au PSG?

Étant donné que le transfert de Neymar au en 2017 est l'un des principaux facteurs qui ont conduit au début du malheur de Messi à Barcelone, la signature de Messi chez le finaliste de la Ligue des champions pourrait devenir une sage cet été. Non seulement le PSG, comme Manchester City, a les moyens financiers de s'offrir un joueur comme Messi, mais l'attaquant aurait la chance de retrouver Neymar.

Lionel Messi a été un élément clé de la poursuite continue du FC Barcelone pour ramener l'international brésilien au Camp Nou. Après tout, l'échec de Bartomeu à signer à nouveau le joueur a été un facteur majeur du mécontentement de Messi.

Le PSG est également désespéré à l'idée de soulever la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du club, et le chagrin causé par leur récente défaite en finale contre le pourrait leur donner une motivation accrue pour signer Lionel Messi. L'idée d'un trio d'attaque composé de Messi, Neymar et Kylian Mbappé se révélerait totalement impitoyable et dévastateur pour le reste de l'Europe.

Lionel Messi peut-il aller au Real Madrid?

Si Lionel Messi quitte Barcelone, il est très certain qu'il ne jouera pas pour un autre club espagnol en raison du contrecoup parmi les fans qui l'adorent encore - sans parler du Real Madrid, le plus grand rival de Barcelone. Bien que des joueurs aient joué avec les deux équipes du Classico - tels que Ronaldo, Luis Figo et Michael Laudrup - il n'y a pratiquement aucune chance que Messi signe réellement pour le Real Madrid.

Quels autres clubs peuvent signer Lionel Messi ?

était autrefois une destination réputée pour la star du FC Barcelone, des rapports en Argentine suggérant que les Red Devils préparaient une offre avec des joueurs dans l'échange et 120 millions d'euros. C'est une chose pour les Red Devils de tenter leur chance pour Messi, mais il est difficile d'imaginer l'attaquant signer pour un club en pleine reconstruction tout en luttant toujours pour retrouver son prestige en .

La signature de Lionel Messi s'accompagne de la responsabilité d'égaler son salaire brut annuel de 70 millions d'euros qu'il recevait à Barcelone - ce que seuls quelques clubs pourraient se permettre. Une option pour l'attaquant star du FC Barcelone est donc un retour dans son Argentine natale et à Newell's Old Boys, le club qu'il adorait en grandissant. Messi avait précédemment exposé son désir de revenir dans son enfance, déclarant à El Trece en 2018 : "Je suis de plus en plus sûr qu'en Europe, Barcelone sera mon seul club".

"J'ai toujours dit que je voulais jouer dans le football argentin un jour, je ne sais pas si cela arrivera mais je l’ai en tête. Ce serait chez Newell, nulle part ailleurs. J'aimerais faire ça pendant au moins six mois, mais on ne sait jamais ce qui va se passer". Mais le retour à la maison a aussi ses inconvénients. "C'est mon rêve de voir Leo chez Newell, mais c'est compliqué. Imaginez Messi jouant dans le derby, ses enfants doivent aller à l'école ... la ville est un enfer", a déclaré le cousin de Messi, Maxi Biancucchi, à La Capital en mai. "Sans le crime, je n'aurais aucun doute qu'il jouerait en Argentine".

Lionel Messi peut-il simplement prendre sa retraite après son départ du Barça ?

Ce n'est pas du tout au-delà des possibilités que Messi puisse simplement se retirer du football après son récent chagrin avec le club catalan. En effet, bien qu'il soit peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Messi a fait preuve d'une série d'émotions dans le passé qui l'a vu prendre des décisions drastiques à la suite de sa déception.

Par exemple, il a choisi de se prendre sa retraite internationale après avoir perdu la Copa America avec l'Argentine en 2016 avant d'être persuadé de revenir pour la 2018 - où il a enduré encore plus de douleur. Lorsqu'il a remporté son sixième Ballon d'Or en 2019, Messi a reconnu que "la retraite approche" et il a 33 ans - c'est donc une possibilité.