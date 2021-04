Pour Pochettino, Mbappé ne pense pas aux rumeurs

Le coach du PSG affirme que son joueur est insensible aux rumeurs de départ l'entourant en permanence.

L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, devra se passer de Marquinhos, Mauro Icardi et Abdou Diallo pour le déplacement à Strasbourg, en Ligue 1 ce samedi.

L'international brésilien souffre des adducteurs et il devrait faire un nouveau point dans 48 heures pour savoir s'il pourra participer au quart de finale retour.

Mais Pochettino a aussi évoqué d'autres sujets dans sa conférence de presse, ce vendredi. Et notamment l'avenir de Kylian Mbappé, ps affecté par les rumeurs.

"C’est quelque chose auquel on est habitué. Quand on parle de top clubs et de tops joueurs comme Kylian Mbappé, qui est de niveau international, il y aura toujours des rumeurs. Le plus important c’est que Kylian est tranquille. Il est concentré sur l’équipe et l’aider à atteindre les objectifs. Kylian possède une grande maturité malgré son âge. Le club comme le joueur essayent de parvenir à un accord pour que Kylian reste avec nous pour un bon bout de temps. C’est le désir du club et nous travaillons sur tout. On ne peut pas contrôler ce qu’il se passe en dehors. Un effet sur ses performances ou l’ambiance de l’équipe? Zéro, aucune conséquence", indique le coach argentin.

L'ancien boss de Tottenham a également été sondé sur la différence de performance entre la L1 et la C1 pour les siens. Il évoque aussi les différences entre Tottenham et Paris.

"Les similitudes entre le PSG et Tottenham en 2019, c'est l'enchaînement et le nombre de matchs joués tous les trois jours. C'est quelque chose de très difficile pour les joeurs. Aujourd'hui on a la pandémie. Le facteur Covid c'est quelque chose difficle à contrôler et qui boulever se l'équipe. On ne connait pas encore les conséquences physiques sur les joueurs. Difficile de comparer cette période à celle de Tottenham."

Pochettino a aussi été interrogé sur l'état d'esprit avant Strasbourg : "C'est clair que l'équipe est bien après cette victoire contre Munich. Il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer Strasbourg. Il y a beaucoup de joueurs indisponibles pour différentes raisons. On se projette seulement vers le match de samedi."