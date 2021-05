Pour Neymar, le footballeur parfait n'est pas Messi

Neymar, la star du PSG, a dressé le portrait de ce qu’il considère comme étant le footballeur parfait.

Neymar fait aujourd’hui partie des meilleurs footballeurs au monde. Mais, le Brésilien n’est peut-être pas le numéro 1 à l’heure actuelle et il est assez honnête pour le reconnaitre.

En marge du tournoi five qu’organise en son honneur la marque Red Bull chaque année, le sociétaire du PSG a accepté de s’exprimer sur ses principaux rivaux pour les plus belles distinctions individuelles. S’il n’y a pas un joueur qu’il considère comme étant parfait, il a accepté de dresser le portrait type de celui qui s’en rapprocherait le plus.

« Le joueur parfait?! Pourrai-je me citer ou non? Si je peux me citer, ça serait bien (rires) », a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « Je pense au physique de Cristiano Ronaldo, l'élasticité d'Ibrahimović, le jeu de tête de Sergio Ramos, la vitesse de Mbappé, le pied gauche de Messi, mon pied droit à moi, le sens du placement de Lewandowski, le tacle de Kanté et la créativité dans l’entrejeu de Verratti ».

Une relation fusionnelle avec Mbappé

Effectivement, un tel prototype serait idéal et incarnerait le footballeur ultime. Mais, il n’existe pas et on doit se contenter de joueurs réels. Ceux que Neymar défie sur les pelouses européennes tout au long de la saison, ou qu'ils côtoient même dans le vestiaire parisien.

A Paris, il y a d’ailleurs un joueur qui est légitime pour lui contester le statut de vedette, en la personne de Kylian Mbappé. « Ney » a cependant toujours affirmé n’avoir que de l’admiration à son endroit. Et en plus de le considérer comme un excellent coéquipier, il est pour lui un grand ami et avec qui il peut partager plein de choses. « Mbappé, il aime rigoler. J'avais une bouteille d'eau à la main et je faisais semblant de chanter une chanson, une chanson brésilienne dont il connaît les paroles. Quand il allait chanter, je lui ai serré la bouteille au visage. C’était une bonne séquence », a-t-il confié à propos de l’international français.

Neymar veut toujours disputer les JO

Mercredi soir, Neymar et Mbappé ont remporté la Coupe de France. Un premier trophée majeur en cette année 2021 et auquel ils seraient heureux d’en rajouter d’autres. L’ancien Barcelonais a admis qu’il se fixe des buts très élevés pour les échéances à venir. « Mes plans pour cette année sont de gagner toutes les compétitions auxquelles je participerai. Je ne sais pas si je participerai aux Jeux Olympiques, mais je sais que j’aime gagner et je veux disputer autant de compétitions que possible. Voyons ce qui se passe… », a-t-il clamé.

