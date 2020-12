Pour Mourinho, "chaque match est difficile"

Les Spurs ont joué quatre des plus grands clubs de la Premier League en l'espace de cinq matchs, et leur entraîneur en parle.

ne se dirige pas vers une séri, un peu plus facile de matches en après une récente série de rencontres face à desn adversaires du top niveu.

En tout cas, c'est l'analyse d'un certain José Mourinho. Les Spurs ont scellé leur place en demi-finale de la Coupe Carabao mercredi contre , pour retrouver le chemin du succès après des défaites consécutives en championnat.

Les revers de rang concédés contre les champions de et ses autres prétendants au titre comme Leicester - qui siègent respectivement à la première et deuxième place de la Premier League - ont entravé les ambitions des Spurs, lesquels rêvent d'une première couronne.

Tottenham pourrait sans doute se réjouir d'une prochaine liste de matchs avec une opposition théoriquement de niveau inférieur après avoir pris sept points contre , et fin novembre et début décembre.

De passage devant les médias avant le match de son équipe face aux Wolves dimanche, Mourinho a minimisé l'idée qu'il y aurait des matches simples en Premier League, tout en notant que l'équipe de Nuno Espirito Santo pourrait figurer dans le top quatre cette saison.

"Je crois que [les loups pourraient défier les six premiers]", a noté le Portugais. "Mais il est très difficile dans cette ligue d'avoir des points de façon régulière, car chaque match est très difficile.

L'article continue ci-dessous

"Nous étions dans une période où nous devions jouer contre les six meilleures équipes actuelles, nous les avons toutes alignées les unes après les autres, et maintenant, certaines personnes diront que nous allons avoir une série de matchs plus facile. Qu'est ce qui est plus facile? Aller aux Wolves, jouer et est plus facile? Ce n'est pas plus facile. Nous devrions être très heureux et pas tristes avec ça, parce que c'est une ligue fantastique."

Les Spurs joueront sans Giovani Lo Celso lors de leurs prochaines rencontres, mais Mourinho est convaincu que le capitaine Harry Kane sera en mesure de jouer en tant que titulaire après avoir surmonté un coup au début de décembre.

Kane, qui a débuté contre les Potters en milieu de semaine, semble de retour à son meilleur niveau. "Gio ne sera pas en forme", a déclaré Mourinho. «Je ne sais vraiment pas [combien de temps il sera absent]. Il ne jouera pas pendant cette période de Noël, du Nouvel An, c'est sûr. J'espère que [Kane] jouera tous les prochains matches. Le prochain match aura lieu dimanche. Je crois qu'un joueur comme lui qui travaille bien, prend bien soin de lui-même avec une belle vie professionnelle, je crois qu'il sera prêt pour jouer contre les Wolves. "