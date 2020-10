Pour Mandanda, "ça aurait pu être pire"

Le portier de l'OM est convaincu que le vice-champion de France peut s'en sortir dans son groupe de la Ligue des champions.

Avec Porto, et l'Olympiacos, l’équipe d’André Villas-Boas peut avoir l'espoir de "faire quelque chose", comme on dit. Oui, mais faire quoi exactement ? Le mythique portier marseillais Steve Mandanda a justement affiché les ambitions marseillaises en C1.

🗣💬 "Ça aurait pu être pire sur le papier... C'est un groupe qui s'annonce serré et compliqué, mais on va tout faire pour sortir des poules"



Steve Mandanda, capitaine de l'OM, invite à la prudence après le tirage au sort en C1 mais affiche les ambitions phocéennes en Europe. pic.twitter.com/NMacK3hfh7 — Top of the Foot (@topofthefoot) October 1, 2020

"C'est un groupe qui va être serré. Cela aurait pu être pire sur le papier, mais ce sera compliqué. Porto et l'Olympiacos sont très bons, ils ont gagné leur championnat. C'est la , on s'y attendait, on va tout faire pour essayer de sortir de ce groupe, il faut être ambitieux", a estimé Steve Mandanda ce jeudi au micro de Top of the foot sur RMC.

Le portier de l'OM est conscient des manques sur lesquels l'OM doit travailler pour être compétitif.

"On travaille pour que cela aille mieux. On sait qu'on ne fait pas tout bien, on n'est pas dans notre meilleure période. On a pas mal de choses à améliorer, mais on a montré dans les gros matchs qu'on était capables de faire les efforts et d'être soudés. Ce sont des ingrédients qu'il va falloir mettre en C1, en améliorant la qualité de jeu."