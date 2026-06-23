Pour les supporters croates, un seul mot suffit pour résumer ce que Luka Modrić représente à leurs yeux

Certains footballeurs gagnent des trophées. D’autres collectionnent les distinctions. Mais, une fois par génération, un joueur s’empare du cœur d’une nation entière. Pour la Croatie, cet homme est Luka Modric, et ses compatriotes ont veillé à ce que le monde l’entende.

Lorsque la FanZone de GOAL est descendue dans la rue pour demander aux supporters croates ce que leur légendaire capitaine représentait pour eux à l’approche de ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde, les réponses ont afflué : spontanées, émouvantes et sans aucune préparation.

« En Croatie, c’est pratiquement un dieu », assure un supporter, sans la moindre exagération.

Un autre supporteur affirme sans détour : « J’ai l’impression qu’il est devenu une sorte de héros national. Honnêtement. »

Une nation s’exprime, dans son intégralité.

Les témoignages convergeaient tous vers une même idée.

« Merci d’avoir remonté le moral de notre pays toutes ces années et de nous avoir rendus fiers de notre nation », résume un supporter ému.

Les superlatifs se sont succédé sans relâche.

« Modric, tu es un génie. Un génie du football », lance un supporter, comme si le terme « génie » devait encore être souligné lorsqu’il s’agit du quintuple vainqueur de la Ligue des champions.

Enfin, de la manière la plus simple et la plus belle, lorsqu’on lui a demandé ce que Modric représentait pour le peuple croate, un supporter a répondu par un seul mot :

« Tout. »

« La dernière danse » ?

Modric, qui a fêté ses 40 ans en septembre 2024, a laissé entendre que cette Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pourrait être sa dernière sur la plus grande scène du football. Tout au long de la compétition, le thème de « La dernière danse » a donc accompagné la Croatie, et les supporters l’ont bien compris.

« La dernière danse », murmure un supporter en hochant lentement la tête. « Alors on va en finale. »

Mais certains refusent d’envisager un véritable point final.

« On se retrouvera dans quatre ans », lance un supporter provocateur, un sourire aux lèvres. « Vous savez, vous pouvez encore en faire une. »

Quand il s’agit de Luka Modrić, il paraît presque impoli d’écarter la moindre possibilité.

Pourquoi Modric est différent

Cette passion ne date pas d’hier ; elle s’est forgée au fil des décennies.

Il a mené la Croatie en finale de la Coupe du monde 2018 en Russie – son plus grand exploit – avant de remporter le Ballon d’Or et de mettre fin à la décennie de règne partagé entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Quatre ans plus tard, au Qatar, il a de nouveau propulsé les siens en demi-finale, prouvant à 37 ans que son génie n’a pas de date de péremption.

Pour une nation de moins de quatre millions d’habitants, Modric a accompli quelque chose que les statistiques ne sauraient entièrement rendre. Il a fait sentir la Croatie immense.

« Que Dieu te bénisse », a lancé un supporter, lui adressant peut-être l’adieu le plus éloquent de tous. « Tu es notre héros. »

Que ce chapitre soit ou non le dernier acte de Luka Modric, une certitude demeure : grâce à lui, la Croatie ne cessera jamais de danser.