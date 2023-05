Pour le remplaçant de Galtier, Luis Campos a fait son choix!

La saison n'est pas encore finie mais le PSG cherche déjà le remplaçant de Christophe Galtier. En coulisses, Luis Campos a déjà fait son choix.

Malgré le titre inévitable qui attend les Parisiens dans quelques semaines, la cuvée 2022-2023 n'a pas été bonne à Paris, pas du tout même. Une élimination contre le rival marseillais tôt en Coupe de France, une élimination logique mais sans âme contre le Bayern en huitièmes de Ligue des Champions et un titre de champion de France parmi les plus moyens du règne qatari. De quoi mettre sérieusement Christophe Galtier sur la sellette. Alors que la direction cherche déjà son remplaçant, le directeur sportif Luis Campos a déjà fait son choix.

Campos a choisi le remplaçant de Galtier

On le sait, le lien si fort entre Luis Campos et Christophe Galtier qui s'était marqué lors de l'intronisation des deux hommes au sein de la structure parisienne cet été ne tient plus que de très peu. D'un côté, le directeur sportif portugais tente au maximum de se dédouaner des faillites tactiques de l'équipe pour tenter de faire oublier qu'il l'a très mal construite. De l'autre, l'entraîneur français se positionne contre vents et marées pour clamer qu'il mérite de rester sur le banc parisien. Mais en coulisses, la direction cherche bel et bien déjà son remplaçant.

Pour Luis Campos, le choix est déjà tout trouvé. Au point où des premières approches ont été initiées. Et ce remplaçant de luxe n'est autre que José Mourinho. Comme le révèle RMC, les négociations se seraient même accélérées entre le club parisien et Jorge Mendes, l'agent de l'entraîneur portugais. Le Special One, qui a récemment refusé la sélection portugaise et Chelsea notamment, se plaît bien à l'AS Roma où le courant avec les joueurs, les supporters et la ville passe parfaitement. Mais le Portugais rêve toujours de deux clubs, les deux seuls pour lesquels il pourrait bouger : le PSG et le Real Madrid. Si Luis Campos a déjà clairement fait son choix et avance déjà ses cartes, ce sera aux Qataris de trancher pour activer la piste Mourinho. Les prochaines semaines pourraient déjà s'avérer décisives dans ce dossier brûlant.