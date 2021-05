Pour le Barça, Agüero vaut moins que Braithwaite

L’arrivée d’Agüero au Barça n’est plus qu’une question de jours et l’Argentin a consenti à une nette réduction de salaire.

On les dit à la rue financièrement et pourtant le FC Barcelone est peut-être le premier club qui va réussir des coups de force sur le marché des transferts. Pendant que l’avenir de Lionel Messi est toujours en suspens et devrait bientôt connaitre un dénouement (samedi selon les médias argentins), les dirigeants catalans s’attellent à renforcer l’effectif de Ronald Koeman, tout en cherchant à amadouer leur capitaine.

C’est d’ailleurs dans cette optique que les Blaugrana se seraient positionnés sur le dossier Sergio Agüero. L’attaquant argentin est en fin de contrat avec Manchester City et la finale de la Ligue des Champions sera son dernier match avec les Citizens. Qu’en sera-t-il de la suite ?

Les médias catalans avancent que la visite médicale d’Agüero serait prévue pour le 31 mai prochain, soit deux jours après la finale et juste avant de le voir partir rejoindre la sélection argentine avec… Lionel Messi. Les deux joueurs sont amis de longue date et le Mancunien n’a jamais caché qu’il aimerait jouer avec son compatriote.

Pour parvenir à ce rêve, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City (258 buts) n’aurait pas hésité à revoir ses émoluments à la baisse. Et pas d’un ou deux millions d’euros ! Face à la situation économique du club, le Barça n’était pas en mesure d’offrir les 16 millions d’euros que touche actuellement Agüero. A 33 ans et avec son passif de blessures, pas sûr que les Catalans ne l’auraient d’ailleurs fait avec des comptes dans le vert.

En tout cas, Deportes Cuatro annonce que c’est un salaire de cinq millions d’euros annuels qui attend l’ancien de l’Atlético Madrid au Camp Nou. S’il devrait malgré tout toucher une belle prime à la signature, ce salaire le placerait parmi les joueurs les moins bien payés du club.

A titre de comparaison, Martin Braithwaite, Sergino Dest ou Clément Lenglet gagnent actuellement six millions d’euros quand les jeunes pousses de la Masia comme Ansu Fati ou encore Riqui Puig émergent à quatre millions. Mais jouer avec l’un de ses meilleurs amis n’a pas de prix et Sergio Agüero l’a bien compris.