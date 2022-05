Pour le Ballon d’Or, Messi vote Benzema

Lionel Messi a avoué que l’attaquant français du Real Madrid est le mieux placé pour lui succéder au palmarès du Ballon d’Or.

La star du Paris Saint-Germain Lionel Messi affirme qu'il n'a "aucun doute" que Karim Benzema allait remporter le Ballon d'Or cette année après l’avoir vu triompher en finale de la Ligue des champions contre Liverpool samedi.

Messi a passé la majeure partie de sa carrière à Barcelone à affronter Benzema en Liga. Aujourd’hui, il s’incline devant les accomplissements de l'attaquant français.

En outre, Messi a commenté la course au Ballon d'Or de l'année dernière et les remarques faites par Robert Lewandowski suggérant que l'Argentin n'était pas sincère dans son discours de remerciement, bien que l'attaquant polonais ait depuis déclaré que ses mots avaient été mal interprétés.

Qu'a dit Messi à propos de Benzema ?

"Je pense qu'il n'y a aucun doute que Benzema devrait gagner le Ballon d'Or", a déclaré Messi à TyC Sports. "Il est très clair que Benzema a eu une année spectaculaire et a fini au sommet avec la Ligue des Champions. Il était décisif à partir des huitièmes de finale dans tous les matchs. Je pense qu'il n'y a pas de doutes cette année".

Benzema a marqué 15 buts en Ligue des champions, dont ceux cruciaux en huitièmes de finale contre le PSG, Chelsea et Manchester City. Il a également remporté la Liga avec 27 buts et 12 passes décisives à son compteur.

Messi répond à Lewandowski

Lorsqu'il a reçu le Ballon d'Or l'année dernière, Messi a pris le temps de mentionner directement Lewandowski dans son discours et a déclaré que la star du Bayern Munich méritait d'avoir au moins une des plus grandes distinctions individuelles du football à son nom.

L'article continue ci-dessous

Lewandowski a d’abord commenté ce discours en déclarant qu’il contenait des "mots vides", mais a ensuite déclaré que ses propos avaient été mal interprétées et a précisé que le discours de Messi l'avait "vraiment touché".

Quoi qu'il en soit, Messi a déclaré à TyC Sports qu'il n'a jamais été perturbé par les commentaires de Lewandowski. "Tout le monde dit ce qu'il veut et évidemment il peut s'exprimer et dire ce qu'il veut", a-t-il confié. "Honnêtement, je ne partage pas ce qu'il a dit mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance non plus. C'est tout, c'était là et il peut dire ce qu'il veut et ça ne m'intéresse pas."