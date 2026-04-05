Pour la troisième fois consécutive... Eindhoven sacré champion des Pays-Bas

Le PSV Eindhoven a remporté le titre de champion des Pays-Bas pour la troisième fois consécutive, et la vingt-septième fois de son histoire, profitant du match nul et vierge concédé dimanche par son plus proche poursuivant, le Feyenoord, face à Volendam.

Sous la houlette de son entraîneur néerlandais Peter Bosz, Eindhoven a décroché le titre à cinq journées de la fin du championnat, après avoir remporté samedi une victoire spectaculaire in extremis (4-3) face à Utrecht.

Après sa victoire d'hier, Eindhoven totalise désormais 71 points, tandis que Feyenoord, après son match nul d'aujourd'hui, en compte 54, rendant impossible de combler l'écart au classement lors des cinq journées restantes.

Bos est à la tête d'Eindhoven depuis 2023 et a remporté le titre de champion des Pays-Bas lors des trois saisons où il a dirigé l'équipe.

Eindhoven avait été éliminé de la Coupe des Pays-Bas en demi-finale, après s'être incliné face à Nimègue (3-2).

En Ligue des champions, Eindhoven n'a pas dépassé le premier tour, terminant à la 28e place avec 8 points, après avoir remporté deux victoires, fait deux matchs nuls et essuyé quatre défaites.

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