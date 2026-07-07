L'équipe d'Argentine a créé l'exploit en battant l'Égypte lors de la Coupe du monde.

L’Argentine s’est imposée 3-2 face à l’Égypte ce mardi au stade d’Atlanta, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont d’abord mené 1-0 à la mi-temps, puis ont doublé la mise, avant que l’Argentine n’inscrive trois buts décisifs en fin de seconde période.

Selon le site de statistiques « Squawka », c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde que l’Argentine remporte un match après avoir été menée à la mi-temps.

Avant ce rendez-vous, l’Albiceleste avait été menée à la mi-temps à dix reprises dans l’histoire de la Coupe du monde, pour neuf défaites et un seul match nul.

Jusqu’ici, les Pharaons restaient invaincus dans la compétition : une victoire face à la Nouvelle-Zélande en phase de groupes et trois matches nuls.