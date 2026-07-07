Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Pour la première fois de son histoire, l’Argentine s’est imposée face à l’Égypte

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
Argentine
Égypte
É.-U.

Les « danseurs de tango » ont décroché la victoire grâce à un scénario final assassine

L'équipe d'Argentine a créé l'exploit en battant l'Égypte lors de la Coupe du monde.

L’Argentine s’est imposée 3-2 face à l’Égypte ce mardi au stade d’Atlanta, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont d’abord mené 1-0 à la mi-temps, puis ont doublé la mise, avant que l’Argentine n’inscrive trois buts décisifs en fin de seconde période.

Selon le site de statistiques « Squawka », c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde que l’Argentine remporte un match après avoir été menée à la mi-temps.

Avant ce rendez-vous, l’Albiceleste avait été menée à la mi-temps à dix reprises dans l’histoire de la Coupe du monde, pour neuf défaites et un seul match nul.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
team-logo
À déterminer
À déterminer

Jusqu’ici, les Pharaons restaient invaincus dans la compétition : une victoire face à la Nouvelle-Zélande en phase de groupes et trois matches nuls.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google