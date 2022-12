Pour Juninho, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde

Avant la rencontre entre la France et l'Angleterre, Juninho estime que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de la planète.

Il ne reste plus que 8 matches avant la fin de la Coupe du monde 2022, et s’il est encore tôt pour tirer un bilan définitif, il est certain que Kylian Mbappé est le joueur qui a le plus marqué cette première partie de la compétition. Auteur de cinq buts, d’une passe décisive et principal créateur de danger de l’équipe de France, l’attaquant parisien s’affirme comme un joueur de classe mondiale dans ce tournoi, et le danger numéro un des Bleus.

Mbappé, « le meilleur joueur du monde »

Avant le quart de finale qui opposera la France à l’Angleterre samedi, le champion du monde 2018 est une nouvelle fois attendu comme le joueur qui fera basculer la rencontre, avec un duel l’opposant à Kyle Walker qui sera scruté avec attention. Si les observateurs anglais sont plutôt confiants quant à la capacité du défenseur anglais à stopper le numéro 10 des Bleus, tous ne sont pas du même avis.

🎙 @Juninhope08 sur le duel Mbappé/Walker lors de 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 : "Tu peux gagner 10 duels contre Mbappé et en perdre un seul, c'est bon tu as perdu le match. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est toujours compliqué sauf si tu attaches ton lacet au sien..." pic.twitter.com/ds0kxTfF2x — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 7, 2022

C’est le cas de Juninho, ancien international brésilien devenu consultant pour RMC. Selon lui, Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde, et lui laisser ne serait-ce qu’un espace peut être une erreur fatale. « Tu peux gagner 10 duels contre Mbappé et en perdre un seul, c’est bon, tu as perdu le match. Il est à un niveau face auquel n’importe quel défenseur aura du mal. (...) C’est le meilleur joueur du monde actuellement. C’est toujours compliqué, sauf si tu attaches ton lacet au sein », a lancé l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.