Pour Juninho, Cherki n'a pas le mental pour le PSG

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme, la légende de l'OL Juninho a taclé Cherki. Selon lui, il n'a pas le mental pour réussir au PSG.

On le sait, Juninho a gardé certaines rancunes de son passage à l'OL en tant que directeur sportif. Ce n'est donc pas tant étonnant que le Brésilien se soit quelque peu lâché dans l'émission Rothen s'enflamme quand il a été question du club rhodanien. Le meilleur tireur de coup-franc de l'histoire n'a d'ailleurs pas du tout épargné son ex-joueur Rayan Cherki. Selon lui, il n'a pas le mental pour le PSG.

« Cherki pense à lui, puis à lui, puis à lui »

Souvent critiqué pour son attitude assez désinvolte et son individualisme extrême, Rayan Cherki a pourtant été récemment annoncé du côté du PSG. Mais pour Juninho, le jeune talent est beaucoup trop personnel : « C’est un jeune qui a grandi avec une certaine liberté, et ce n’est pas bien. Il pense d’abord à lui, puis en second à lui et en troisième à lui. Et ce n’est qu’après que vient l’équipe. Et il a grandi comme ça. Il y a des moments où il pénalise l’équipe par son comportement. Et il faut gérer ça, car il est encore jeune. Je connais le joueur et je connais la famille. C’est une famille très attachée au petit et ça ajoute de la pression sur lui. »

Mais un départ au PSG pourrait justement le forcer à changer, c'est ce que pense Juninho : « Là- bas, il faut qu’il travaille encore plus pour essayer de gagner sa place. Je ne sais pas quelle discussion ils vont avoir lui. Sa relation avec Mbappé pourra peut-être l’aider. C’est intéressant. Mais avant de signer, il faut que les choses soient claires avec lui. »

Un profil intéressant tout de même pour Paris

Si Juninho considère aujourd'hui Cherki comme très imparfait, il n'en reste pas moins admiratif de son talent : « Il a des qualités techniques qui sont difficiles à avoir. Il a cette faculté à éliminer sur le côté qui est incroyable. Il bouge bien son corps, accélère balle au pied et joue bien des deux pays. Il fait la différence et crée des décalages. Et il frappe très bien. Il peut jouer derrière l’attaquant ou avant-centre en 4-3-3. Mais c’est gamin d’une qualité technique très fort. »

Un profil comme les aime le club parisien, un joueur capable de faire la différence à tout moment. « À la hauteur de Rivaldo et Ronaldinho que j’ai côtoyés ? Non, c’est du top niveau mondial. Mais il donne l’impression d’avoir certaines qualités que ces joueurs-là avaient. Il joue bien dans des petits espaces. Il faut juste qu’il travaille son côté psychologique. »