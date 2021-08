Pour Cristiano Ronaldo, "Manchester United a toujours eu un place spécial dans mon coeur"

Pendant que Manchester United a officialisé son arrivée, Cristiano Ronaldo a fait part de son émotion de revenir au club.

Le tweet de l'annonce, vendredi dernier, avait été le plus liké de tous les temps pour une équipe de sport. Cinq jours après annoncé que Cristiano Ronaldo allait faire son retour à Manchester United, le club mancunien a officialisé cette arrivée. Le Portugais ayant passé avec succès sa visite médicale, il est désormais de nouveau un Red Devil.

"Manchester United est ravi de confirmer la signature de Cristiano Ronaldo sur un contrat de deux ans avec option de prolongation d’une année supplémentaire", peut-on lire sur le communiqué du club.

L'entraîneur principal de United, Ole Gunnar Solskjaer, a ajouté sur le retour très attendu de Ronaldo au pays : "Vous êtes à court de mots pour décrire Cristiano. Ce n'est pas seulement un joueur merveilleux, mais aussi un grand être humain. Pour avoir le désir et la capacité de jouer au plus haut niveau pendant une période aussi longue, il faut une personne très spéciale.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il continuera à nous impressionner tous et que son expérience sera vitale pour les jeunes joueurs de l'équipe. Le retour de Ronaldo démontre l'attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu'il revienne là où tout a commencé."

Douze ans après son départ vers le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a exprimé sa joie après avoir validé son retour à Old Trafford en provenance de la Juventus, insistant sur le fait que "Manchester United a toujours eu une place spéciale dans mon cœur".

Ronaldo a mis un terme à son séjour de trois ans à la Juve en rejoignant Manchester United pour 15 millions d'euros (plus 8 de bonus), s'engageant pour deux ans (et une en otpion) avec l'équipe de Solskjaer.

Ronaldo a fait part de son enthousiasme sur le site officiel du club après l'officialisation de son retour lors de ce dernier jour du marché des transferts.

"Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce vendredi."

L'article continue ci-dessous

"J'ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J'ai hâte de rejoindre l'équipe après les matchs internationaux, et j'espère que nous aurons une saison très réussie."

Pour l'heure, Cristiano Ronaldo a rejoint la sélection portugaise afin de disputer les trois matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.