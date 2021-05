Pour continuer au Barça, Koeman met sa condition

Barcelone aura besoin d'un petit miracle lors des deux derniers matchs pour remporter la Liga et doit penser aussi à garder son coach.

La situation actuelle du Barça a mis en doute l'avenir de Ronald Koeman et le Néerlandais a admis qu'il était sous pression. S'exprimant lors de sa conférence de presse avant le match contre le Celta Vigo, Koeman estime qu'il a besoin du soutien du club s'il veut continuer.

"Je ne peux pas expliquer grand-chose de ce qui s'est passé lors de la réunion avec [le président Joan] Laporta", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas expliquer grand-chose. Nous avons parlé de Barcelone, de l'équipe, des derniers résultats ... Nous nous sommes arrangés pour parler à la fin de la saison", a-t-il admis.

Sur les espoirs de titre, Koeman estime que les catalans doivent faire ce qu'ils peuvent et espérer que les résultats iront dans leur sens. "Je pense que l'important est de croire, de continuer et d'espérer. Nous savons que les chances de gagner sont faibles, mais s'il y a encore des options, il faut gagner et attendre."

"Nous n'avons pas rejeté la Liga. Si vous analysez la saison, nous étions en retard de 13 points et nous sommes revenus, avec beaucoup d'efforts. "Le Real [Madrid] et l'Atletico ont également perdu des points. Contre Grenade, nous avons raté une belle opportunité, c'est vrai."

Koeman a mentionné qu'il sentait qu'il avait le soutien de l'équipe et qu'il était satisfait des efforts de son équipe. "Je me sens soutenu par une partie du vestiaire et c'est difficile", a déclaré Koeman. «J'essaye de parler et de prendre des décisions, je pense toujours au club."

"J'ai laissé [Oscar] Mingueza jouer pour l'équipe B malgré notre situation, il faut remercier le joueur."

"Je ne suis pas déçu par les joueurs, ça a été une saison difficile", a déclaré Koeman. "Il y a cinq ou six joueurs qui ont disputé 35-40 matches. J'ai essayé de tirer le meilleur parti d'eux, je pense que les fans ont vu une équipe qui avait eu des matchs fantastiques.L'équipe a fait preuve de faim, même si dans certains matchs, nous n'avons pas été au bon niveau", a déclaré Koeman. «Ce groupe a un avenir. "Si nous pouvons bien recruter, nous pouvons être enthousiasmés par l'équipe l'année prochaine."