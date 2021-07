Pour Blackmore, Manchester United doit bloquer Paul Pogba

L'ancien défenseur des Red Devils aimerait que le Français reste à Old Trafford cet été, Donny van de Beek n'étant pas encore prêt à le remplacer.

Manchester United doit garder Paul Pogba, déclare Clayton Blackmore, tandis qu'Ole Gunnar Solskjaer a déclaré "qu'il n'y a pas beaucoup de meilleurs milieux de terrain dans le monde". Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 continue d'être lié à des rumeurs faisant état d'un éventuel départ vers la France et le Paris Saint-Germain.

Paul Pogba est entré dans la dernière année de son contrat actuel, ce qui fait tourner la rumeur, mais Blackmore pense que le joueur de 28 ans devrait être retenu par une équipe ambitieuse. L'ancien défenseur de United, s'exprimant en association avec BonusFinder, a confié à Goal son souhait de le voir rester chez les Red Devils.

"J'aime Van de Beek mais il n'est pas aussi bon que Pogba"

"Si j'étais le manager, je chercherais à essayer de le garder parce que c'est un joueur de classe mondiale. Il n'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais pour moi, il fait bouger les choses quand il est sur le terrain. Je ne pense pas que la presse l'aide. Ils ont rapporté que le PSG le voulait, ce que je ne pense pas être vrai et si j'étais Ole [Gunnar Solskjer], je voudrais le garder le plus longtemps possible car il n'y a pas beaucoup de meilleurs milieux de terrain au monde" , a-t-il confié.

En cas de départ de Pogba vers le PSG, Solskjaer aurait à sa disposition de nombreux meneurs de jeu créatifs, dont l'international néerlandais Donny van de Beek. Le joueur de 24 ans est clairement talentueux mais, ayant lutté pour le temps de jeu la saison dernière, Blackmore n'est pas convaincu qu'il soit prêt à porter l'équipe.

"J'aime Donny Van de Beek mais il n'est pas aussi bon que Paul Pogba. Je ne pense pas qu'il ait un impact aussi important sur le jeu que Pogba, peut-être qu'il le ferait s'il en avait l'occasion. Il y a des joueurs dans ce domaine où Ole doit trouver un équilibre, Van de Beek est un joueur qui travaille dur, mais il n'a pas eu cette série de quatre ou cinq matchs pour faire ses preuves. Vous avez besoin de cela en tant que joueur pour sentir qu'il fait partie de l'équipe et cela lui donnera confiance".