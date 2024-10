Pour Benzema, Rodri n'a rien de spécial

Le Real Madrid a déploré cette semaine que Vinicius Junior ait raté de peu le Ballon d’Or.

Le club a décidé de ne pas assister au gala à Paris et des histoires de complot ont fait leur apparition dans la presse locale. Plusieurs personnalités liées au club ont également soutenu Vinicius, affirmant qu’il méritait le prix, et Karim Benzema est le dernier en date.

Benzema a publié une photo des deux hommes en train de s’embrasser après l’annonce du résultat, mais il a maintenant donné une interview expliquant pourquoi il pensait que son ancien coéquipier le méritait.

« Je ne veux pas parler de France Football ou de la France. Comme je l’ai déjà dit, et pas seulement cette année, quand j’étais à Madrid aussi, Vinicius est un joueur qui a fait beaucoup d’efforts. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts. Dans la Ligue des champions que Madrid a remportée la saison dernière, il a été décisif dans chaque match. Je pense qu’il n’y a personne qui le mérite plus que Vinicius », a-t-il déclaré à El Chiringuito.

"Il [Vinicius] était triste, c'est normal. Je n'ai rien contre Rodri, et c'est un grand joueur, mais quand je suis sur le canapé, je regarde la télé et je ne vois pas de choses qui me font dire "uff". Et Vinicius l'a fait plus d'une fois. Il mérite le Ballon d'Or."

Mardi, il a été rapporté que Vinicius se sentait découragé par le résultat, la presse locale l’ayant sacré vainqueur des semaines auparavant.

« Je lui ai parlé, je lui ai envoyé un message. Il était triste, c’est normal. C’est difficile quand tout le monde voit que tu es le vainqueur du Ballon d’Or et qu’à la fin, quelques heures avant, on te dit que tu ne vas pas gagner. C’est un bon garçon, il va travailler et un jour il gagnera », a prédit Benzema.

Après le résultat, Vinicius a posté un message sur les réseaux sociaux disant qu’il le referait 10 fois si nécessaire. Le Brésilien devra désormais faire face non seulement à Jude Bellingham comme rival dans sa propre équipe, mais aussi à Kylian Mbappé – le directeur général de France Football, Vincent Garcia, a laissé entendre que Dani Carvajal, Toni Kroos et Bellingham auraient pu diviser le vote du Real Madrid pour expliquer le résultat.