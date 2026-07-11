Posticoglu : les premiers matchs avec Al-Nassr sont officialisés

Selon la presse, le programme des premiers matchs d’Ange Postecoglou sur le banc d’Al-Nassr a été dévoilé.

Le club saoudien a officialisé la semaine dernière l’arrivée de l’Australien, qui a signé un contrat de deux saisons, jusqu’en 2028, en remplacement du Portugais Jorge Jesus, parti à l’issue de l’exercice précédent.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Al-Nassr a convenu d’affronter Zamak lors d’un match amical programmé durant la deuxième phase de son stage de préparation, en amont du coup d’envoi de la saison 2026-2027.

La deuxième phase du stage débutera demain dimanche, lorsque l’équipe d’Al-Nassr se rendra à Abha, où elle restera pendant environ dix jours, jusqu’au 22 juillet.

Au cours de cette période, le club disputera un match amical contre Damak, le premier sous la houlette de l’entraîneur australien, et un accord a été conclu pour un deuxième match face à un autre adversaire.

À l’issue de ce stage, les joueurs disposeront de deux jours de repos, les 23 et 24 juillet, avant de s’envoler pour le Portugal le 25 juillet afin d’entamer la phase internationale de la préparation, prévue jusqu’au 5 août.

Postecoglou a supervisé la première phase d’entraînement au centre « Dar Al-Nasr » de Riyad ; elle a commencé dimanche dernier et s’est achevée vendredi, suivie d’une journée de repos samedi.

Le club aborde la saison 2026-2027 avec plusieurs objectifs : conserver son titre en Saudi League, remporter la Ligue des champions de l’Asie pour la première fois de son histoire et briguer la Coupe du Roi ainsi que la Supercoupe.