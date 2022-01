Possible forfait contre l’OM ? Bordeaux crie au scandale

FFF ou LFP, même combat pour Bordeaux. Déjà contraints de jouer leur 16e de finale de Coupe de France contre Brest (0-3) malgré un effectif décimé par le Covid-19, les Girondins vont également devoir batailler en L1 face à l’Olympique de Marseille vendredi soir, en ouverture de la 20e journée. Le club au scapulaire a demandé un report à la Ligue, mais il n’a pas été entendu.

Lopes annonce 14 joueurs indisponibles

Et pour cause : avec huit cas positifs au Covid-19 au sein de l’effectif, le club aquitain ne rentre pas dans les critères du protocole sanitaire de la LFP, qui stipulent qu’une rencontre doit se jouer si 20 joueurs sur 30 sont disponibles. De quoi déclencher la colère du directeur technique bordelais, Admar Lopes, présent en conférence de presse ce jeudi.

"Aujourd'hui, il y a 8 joueurs indisponibles à cause du Covid. Mais on a également 6 qui ont repris hier et qui sont toujours positifs. Cela veut dire que pour la Ligue, par rapport au protocole, on a seulement 8 joueurs concernés. Mais pour nous, il y en a 6 en plus, qui ne sont pas capables de jouer 90 minutes un match de Ligue 1 selon notre staff médical", a d’abord expliqué Lopes.

Bordeaux embêté pour le record d’invincibilité

Bordeaux, invaincu à domicile contre l’OM depuis 1977, soit bientôt 45 ans, va avoir du mal à conserver son record. Au grand dam de Lopes. "Je pense que notre club n'a pas été respecté. On ne respecte pas non plus l'histoire de cette rencontre car on ne perd pas depuis 44 ans à domicile. Et le protocole de la Ligue parle seulement d'une équipe avec plus de 11 cas positifs en même temps, mais on en avait 21 depuis 3 semaines ! Il faut que les instances, comme la FFF et la LFP, s'adaptent aussi", a-t-il réclamé.

Face à ce qu’il considère comme une "mascarade", le DT des Girondins n’a pas écarté la solution ultime : "Un forfait ? Après une discussion avec le coach, les 6 joueurs qui sont indisponibles pour nous, et le président, on va prendre une décision. Une vraie possibilité de le faire ? Je vais discuter avec le président", a conclu Lopes. Pour rappel, la rencontre pourrait encore être reportée si Bordeaux enregistre des cas positifs au Covid-19 supplémentaires suite aux nouveaux tests passés ce jour.