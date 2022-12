Portugal-Suisse : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Ce mardi, le Portugal et la Suisse s'affrontent pour une place en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Ce mardi, le Portugal va tenter de se hisser en quart de finale de la Coupe du monde, ce qui serait une première depuis l’édition 2006, lors de laquelle il avait été éliminé en demi-finale par la France. Pour cela, les champions d’Europe 2016 devront se défaire de la Suisse, récente quart de finaliste de l’Euro et qui nourrit des ambitions plus grandes compétition après compétition.

Les deux équipes se connaissent bien puisqu'elles ont l'habitude de s'affronter, elles s'étaient affrontées à deux reprises en Ligue des Nations en 2021, pour une victoire chacune.

Voici toutes les informations à retenir pour cette rencontre.

Match Portugal-Suisse Date 6/12/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports et TF1

Sur quelle chaîne regarder le match entre le Portugal et la Suisse ?

La rencontre entre le Portugal et la Suisse sera diffusée sur BeIN Sports et TF1, qui est également disponible via l'application Molotov.

Chaînes Streaming BeIN Sports et TF1 Molotov

Les compositions probables de Portugal-Suisse

Malgré les dernières rumeurs, Cristiano Ronaldo devrait bien être titulaire à la pointe de l'attaque portugaise aux côtés de Joao Félix et Bruno Fernandes, en très grande forme depuis le début de la compétition. Au milieu, Bernardo Silva sera associé à Ruben Neves et William Carvalho. Ruben Dias devrait retrouver sa place dans la charnière centrale aux côtés de Pepe. Auteur d'une bonne performance contre la Corée du Sud, Diogo Dalot devrait être titulaire dans le couloir droit.

De son côté, la Suisse sera menée par ses hommes fort Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka ou encore Breel Embolo, auteur de deux buts depuis le début de la compétition.

Cinq derniers résultats

Portugal Suisse Corée du Sud 2-1 Portugal (02/12/2022) Serbie 2-3 Suisse (02/12/2022) Portugal 2-0 Uruguay (28/11/2022) Brésil 1-0 Suisse (28/11/2022) Portugal 3-2 Ghana (24/11/2022) Suisse 1-0 Cameroun (24/11/2022) Portugal 4-0 Nigéria (17/11/2022) Ghana 2-0 Suisse (17/11/2022) Portugal 0-1 Espagne (27/09/2022) Suisse 2-1 République Tchèque (27/09/2022)

Confrontations entre les deux équipes

Date Résultat 12/06/2022 Suisse 1-0 Portugal 05/06/2022 Portugal 4-0 Suisse 05/06/2019 Portugal 3-1 Suisse 10/10/2022 Portugal 2-0 Suisse 06/09/2022 Suisse 2-0 Portugal

