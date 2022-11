Portugal-Nigeria : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d’envoi, les compositions d’équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Portugal – Nigeria.

Jeudi soir, le Portugal disputera son seul match de préparation avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar. À l’Estadio José Alvalade de Lisbonne, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers règleront les derniers détails avant le Mondial. Les hommes de Fernando Santos seront observés de près puisqu’ils figurent parmi les outsiders de la compétition, et leur capitaine encore plus après les vidéos diffusées avec ses coéquipiers Bruno Fernandes et Joao Cancelo. L’ambiance au sein du groupe sera scrutée de près.

De leur côté, les Super Eagles, non qualifiés pour la Coupe du Monde, prépareront leurs matches de qualification à la CAN 2023 en mars prochain. Ils sont d’ailleurs entraînés par le coach portugais José Peseiro.

Date, horaire et lieu de Portugal-Nigeria

Date : 17 novembre 2023

Ville : Lisbonne

Stade : Estadio José Alvalade

Heure du coup d’envoi : 19h45

Compétition : Match amical

Arbitre de la rencontre : Chrysovalantis Theouli

Sur quelle chaîne voir le match Portugal-Nigeria ?

En France, la rencontre entre le Portugal et le Nigeria sera diffusée sur La Chaîne L’Équipe.

Le streaming pour voir le match Portugal-Nigeria

Le match sera également disponible sur le site et l’application L’Équipe.

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Portugal-Nigeria

Les champions d’Europe 2016 accueilleront le Nigeria avec leurs 26 joueurs sélectionnés pour partir au Qatar. On y retrouve les cadres tels que Cristiano Ronaldo, Pepe, Ruben Dias, Bruno Fernandes ou encore Joao Cancelo. À noter la présence de trois joueurs parisiens dans l’effectif de Fernando Santos : Vitinha, Nuno Mendes et Danilo Pereira.

Du côté des Nigérians, l’attaquant napolitain Victor Osimhen a quitté le rassemblement et ne disputera donc pas la rencontre. Le Nantais Moses Simon devrait quant à lui débuter titulaire.