Portugal - Manchester United, Antonio Cassano détruit Cristiano Ronaldo : "Prends ta retraite !"

Le Portugais a été invité à "se faire une faveur" et à prendre sa retraite. Pour Antonio Cassano, il est au bout du rouleau.

Cristiano Ronaldo est dans le creux de la vague et ses détracteurs ne se font pas prier pour l'enfoncer. Après avoir échoué à quitter Manchester United cet été pour rejoindre un club évoluant en Ligue des champions, le Portugais a connu un début de saison tronqué, perturbé par son manque de préparation. Cristiano Ronaldo a dû se contenter de miettes avec Manchester United et n'a inscrit qu'un seul but avant la trêve internationale, sur penalty en Ligue Europa.

"Il doit se faire une faveur et arrêter"

Même en sélection nationale où l'attaquant de 37 ans fait habituellement loi, il a reçu des critiques pour ses prestations face à la République Tchèque et l'Espagne. Antonio Cassano n'a pas été tendre avec le quintuple Ballon d'Or et l'a même bien enfoncé. En effet, l'ancien international italien pense qu'il est tout simplement temps pour Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière.

"Stupides ! Ingrats !" La soeur de Cristiano Ronaldo pète un plomb

L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'Italie a déclaré au podcast Muschio Selvaggio : "À ce stade, Cristiano Ronaldo devrait s'aimer, se faire une faveur et comprendre que, s'il ne peut pas atteindre un niveau, il doit mettre fin à sa carrière. Il a tout gagné, il a été un phénomène. Maintenant, il est temps de prendre sa retraite".

"Je n'aime pas CR7 en tant que joueur"

"J'ai beaucoup de respect pour CR7, mais je ne l'aime pas en tant que joueur. Lionel Messi est comme Diego Maradona. Il a dû quitter l'Argentine à l'âge de 14 ans et faire face à de graves problèmes physiques, ce qui parle de sacrifices", a ajouté Antonio Cassano. Nul doute que Cristiano Ronaldo gardera bien cette déclaration, ainsi que toutes celles à son encontre, dans un coin de sa tête.

Les clubs qui ont évité Cristiano Ronaldo en été

Certes, l'international portugais n'a jamais été autant en difficulté au cours de sa carrière, mais son âge avancé n'est pas la seule explication. Cet été, Cristiano Ronaldo a perdu son nouveau né, il n'a pas fait de préparation physique complète et même si le Portugais est une machine physique et mentale ces éléments doivent certainement avoir une incidence sur ses performances.

Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo ne comptabilise qu'une seule titularisation en Premier League et 207 minutes de temps de jeu avec Manchester United cette saison. Le Portugais va faire face à un immense défi, encore un, lors des prochaines semaines à savoir retourner la situation et prouver qu'il n'est pas cramé et qu'il a encore sous la pédale.