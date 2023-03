Portugal - Liechtenstein : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Portugal - Liechtenstein.

Dernière danse pour Cristiano Ronaldo ?

Le Portugal lance ce jeudi sa campagne de qualification pour l'Euro 2024. Vainqueurs de la compétition en 2016, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo entendent bien offrir à leur capitaine une dernière danse et un dernier tournoi majeur avec sa sélection. Parti à Al-Nassr cet hiver, le quintuple Ballon d'Or se veut toujours ambitieux et espère soulever un nouveau trophée avec sa sélection. Cette rencontre face au Liechtenstein sera également la première pour Roberto Martinez à la tête de la Seleçao.

Date, horaire et lieu de Portugal - Liechtenstein

Date Jeudi 23 mars 2023 Ville Lisbonne Stade Estadio José Alvalade Heure du coup d'envoi 20h45 Compétition Qualification Euro 204 Arbitre de la rencontre Espen Eskas

Sur quelle chaîne voir le match Portugal-Liechtenstein?

Le streaming pour voir le match Portugal-Liechtenstein

Le match entre le Portugal et le Liechtenstein sera diffusé surLa Chaîne L'Équipe

Le match entre le Portugal et le Liechtenstein sera disponible en streaming sur l'application et le site L'Équipe.

Les compositions probables de Portugal-Liechtenstein





Pour cette rencontre, Roberto Martinez devrait s'appuyer sur le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Le joueur d'Al-Nassr devrait être aligné à la pointe de l'attaque portugaise et épaulé par

Joao Félix

et

Rafael Leao

. Le milieu de terrain pourrait être assez offensif avec

Bernardo Silva

et

Bruno Fernandes

devant

Ruben Neves

.



En défense, le Parisien

Danilo Pereira

devrait être aligné dans l'axe tandis que

Raphaël Guerreiro

devrait être préféré à

Nuno Mendes

.



La composition probable du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Danilo, An. Silva, Guerreiro - R. Neves, B. Silva, B. Fernandes - J. Féix, C. Ronaldo, R. Leao.



La composition probable du Liechtenstein :

Buchel - Yildiz, S Wolfinger, M Wolfinger, Hofer, Traber - Hasler, Sele, Luchinger, Weiser - Frick.