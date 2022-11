Portugal - Ghana : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Portugal - Ghana.

Très attendu, le Portugal de Cristiano Ronaldo n'a pas le droit à l'erreur pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022. Le Portugal est prévenu et a vu l'Argentine de Lionel Messi se faire surprendre lors de son premier match face à l'Arabie Saoudite. C'est tout un peuple qui rêve du sacre de Cristiano Ronaldo pour sa dernière Coupe du monde avec la Seleçao et ça passe par une victoire face au Ghana.

Le Portugal doit enfin répondre aux attentes

Par le passé, le Portugal a souvent eu du mal à rentrer du bon pied dans les compétitions majeures et s'est souvent mis en difficulté pour la suite de la compétition. Placé parmi les sérieux outsiders à la victoire finale, l'armada de Fernando Santos, qui a affiché de très belles promesses lors de son dernier match amical face au Nigeria, a toutes les armes en main pour passer ce premier test avec brio.

Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo en sélection, hormis en 2004 peut être, le Portugal n'a jamais semblé aussi fort sur le papier. En tout cas, l'effectif n'a jamais été aussi profond, ça c'est une certitude. Reste que jusqu'à présent, le Portugal n'a pas réussi à confirmer dans le jeu et dans les résultats les attentes que nourrissent cet effectif ultra-talentueux. A eux de faire mentir tout le monde lors de cette Coupe du monde au Qatar.

Le Ghana doit une revanche à ses supporters

En face, le Ghana a aussi des armes à faire valoir. Décevant lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec une élimination dès la phase de poules, les hommes d'Otto Addo se sont offert le scalp du Nigeria pour participer à cette Coupe du monde. Lors des dernières éditions du Mondial, le Ghana a souvent été l'équipe africaine la plus intéressante de la compétition.

En 2014, le Ghana avait échoué à faire tomber la bande à Cristiano Ronaldo, nul doute que cette fois-ci, André Ayew et ses coéquipiers auront à coeur de frapper un grand coup en faisant tomber le Portugal, pour se permettre de rêver d'une nouvelle qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire.

Match Portugal - Ghana Date 24 novembre 2022 Heure 17h Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Portugal - Ghana ?

Le match entre le Portugal et le Ghana sera diffusé sur la chaine BeIN Sports 1 à partir de 17h ce jeudi.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports 1 BeIn Connect

Les compositions probables

Avant la Coupe du monde, les discussions concernant le Portugal étaient sans surprise centrées sur la titularisation ou non de Cristiano Ronaldo. Le désormais ex attaquant de Manchester United a connu une première partie de saison très compliquée et n'arrive pas dans la forme de sa vie au Qatar.

Néanmoins, Fernando Santos va sans aucun doute aligner son capitaine à la pointe de l'attaque. Le Portugal dispose d'un secteur offensif assez riche, malgré la blessure de Diogo Jota, forfait pour la compétition. Fernando Santos a des choix à faire et selon toute vraisemblance, il va privilégier l'option Joao Félix à Rafael Leao.

L'attaquant de l'Atlético Madrid a marqué des points face au Nigeria lors du dernier match amical et devrait débuter. Bernardo Silva complètera le trio offensif sur le côté droit, tandis que Bruno Fernandes évoluera en tant que meneur de jeu.

Seul Nuno Mendes manquera à l'appel pour le Portugal pour cette entrée en lice face au Ghana. Sur le couloir gauche, Fernando Santos pourrait être tenté de titulariser Joao Cancelo, utilisé par Pep Guardiola à ce poste là à Manchester City, pour mettre Dalot à droite. Sinon, le sélectionneur portugais pourrait laisser Cancelo à droite et aligner Guerreiro à gauche.

En face, Otto Addo peut compter sur une belle équipe. Le sélectionneur du Ghana va pouvoir s'appuyer sur une défense made in Premier League avec Lamptey, Amartey et Salisu, Baba évoluant au deuxième échelon du football anglais avec Reading.

Dans le coeur du jeu, un doute subsiste sur l'identité de celui qui accompagnera Thomas Partey face au Portugal. Le milieu du RC Lens, Abdul Samed tient la corde, mais Owosu, titularisé lors du dernier match face à la Suisse est également une option viable.

Enfin, en attaque, le sélectionneur du Ghana peut compter sur un quatuor d'expérience. Inaki Williams sera sans l'ombre d'un doute aligné en pointe et sera soutenu par le capitaine André Ayew comme meneur de jeu. Jordan Ayew et Kyereh seront selon toute vraisemblance chargé d'animer les côtés.

La composition probable du Portugal : Diogo Costa - Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo - Neves, William Carvalho - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix - Cristiano Ronaldo

La composition probable du Ghana : Ati-Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Baba - Abdul Samed, Partey - Kyereh, A.Ayew, J.Ayew - Inaki Williams.

Cinq derniers résultats

Portugal Ghana Portugal 0-1 Nigeria (17/11) Ghana 2-0 Suisse (17/11) Portugal 0-1 Espagne (27/09) Nicaragua 0-1 Ghana (27/09) République Tchèque 0-4 Portugal (24/09) Brésil 3-0 Ghana (23/09) Suisse 1-0 Portugal (12/06) Nigeria 2-1 Ghana (03/09) Portugal 2 -0 République Tchèque (09/06) Ghana 2-0 Nigeria (28/08)

Face à face entre les deux équipes

Le Portugal et le Ghana ne se sont affrontés qu'une seule fois au cours de leur histoire, c'était déjà en Coupe du monde, en 2014, au Brésil. Le Portugal avait pris le dessus sur le Ghana mais les deux équipes avaient été éliminé dès la phase de poules.