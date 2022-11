Portugal - Ghana 3-2, la bande à Ronaldo réussit son entrée

En s'imposant contre le Ghana (3-2), le Portugal n'a pas manqué son entrée en lice dans cette Coupe du monde.

Une image forte en émotion avant un ascenseur émotionnel : le Portugal et Cristiano Ronaldo sont passés par tous les états lors de ce premier match de Coupe du monde qui les opposait au Ghana. Mais l'affaire s'est bien terminée pour la sélection de Fernando Santos, considérée comme l'une des têtes de série du tournoi.

Ronaldo pour l'histoire

Il fallait voir les larmes couler sur le visage d'un Ronaldo d'ordinaire impassible pour mesurer l'importance de l'événement. Pour le Portugal, bien-sûr. Mais peut-être encore plus pour son leader. Et s'il n'a pas pu cacher son émotion au moment des hymnes, CR7 a retrouvé toute sa détermination une fois le coup d'envoi donné. Remuant, incisif, le goleador portugais a livré une prestation comme à ses plus belles heures, loin de ses entrées en jeu timorées ces derniers mois à Manchester.

Après une première alerte sur un but finalement refusé en première période (31e), Ronaldo a obtenu un penalty assez généreux, à l'expérience, avant de le transformer avec autorité (1-0, 65e). Avec ce but, CR7 est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur à inscrire au moins un pion dans 5 éditions de Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Il restait alors une demi-heure à disputer, et la supériorité du Portugal n'avait pas sauté aux yeux. Cela s'est vérifié dans la foulée, avec une belle réaction du Ghana. L'ancien Marseillais André Ayew a remis les deux équipes à égalité en reprenant un centre tendu de Kudus (1-1, 73e). Mais le Portugal a réussi à trouver un second souffle grâce à sa génération dorée. Joao Felix a endossé le costume de héros d'un subtil petit piqué (2-1, 78e), avant que Rafael Leao ne donne un peu d'air aux siens sur une frappe enroulée (3-1, 80e). Il le fallait, assurément, car les Blacks Stars ont été coriaces jusqu'au bout.

Une fois sorti, Ronaldo a laissé éclater sa colère sur le bond après le relâchement de ses coéquipiers, qui se sont fait peur suite à la réduction du score de Bukari (3-2, 89e). Sans conséquence. Au forceps, le Portugal récolte un premier succès pour se placer sur les bons rails.