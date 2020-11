Portugal - France, Olivier Giroud sur le banc, Adrien Rabiot dans le milieu en losange

Dans ce choc du groupe, Didier Deschamps a opté pour un 4-4-2 mais sans Giroud, laissé sur le banc. Cristiano Ronaldo est bien présent côté portugais.

Depuis le début de l’après-midi, une incertitude avait déjà été levée par Didier Deschamps. Non-inscrit dans la liste des 23 envoyée à l’UEFA, Kylian Mbappé était d’ores et déjà forfait pour le choc contre le , ce samedi. Sans l’attaquant du PSG, l’idée allait clairement sur un système en 4-4-2. Après avoir fait tourner dans la défaite contre la Finlande, Deschamps est revenu à certains classiques. Lloris revient dans les buts des Bleus et commandera une défense où Kimpembe a été préféré à Lenglet pour accompagner Varane.

Un 4-4-2 modulable en losange ?

Malgré une prestation médiocre mercredi, Paul Pogba garde la confiance du sélectionneur et sera charger du côté droit du losange au milieu. Si Kanté sera la sentinelle et Griezmann le meneur, c'est Adrien Rabiot qui revient dans le onze pour le côté gauche du milieu. La dernière surprise se trouve aux avant-postes puisque c’est Anthony Martial et Kinglsey Coman qui auront pour mission d'apporter de la vitesse face à une défense portugaise lourde. Face à ce choix de Deschamps, c'est Olivier Giroud qui en fait les frais et prendra place sur le banc.

L'article continue ci-dessous

Du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo est bien titulaire pour ce choc. Il sera accompagné par Joao Felix et Bernardo Silva. Utilisé en défense central avec le PSG, Danilo Pereira évoluera bien à son poste de sentinelle dans l’entrejeu portugais avec Bruno Fernandes et William Carvalho à ses côtés.

Plus d'équipes

La composition du Portugal : R. Patricio - Cancelo, Fonte, R. Dias, Guerreiro - B. Fernandes, Danilo, W. Carvalho - Felix, Ronaldo, B. Silva

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

La composition de l’équipe de : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Coman, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Martial