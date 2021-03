Portugal - Fernando Santos : "L’objectif de CR7, c’est le Mondial"

Cristiano Ronaldo veut remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar, et son sélectionneur ne veut pas entendre parler de sa situation à Turin.

On a tendance à l’oublier, mais le Portugal demeure champion d’Europe en titre. La France voulait sa revanche en 2020, mais il faudra finalement attendre l’été 2021 pour tenter de ravir le titre à la bande de Cristiano Ronaldo, qui entamera la compétition dans des conditions particulières…

Et pour cause : son avenir fait la Une des journaux italiens, espagnols et anglais depuis la piteuse élimination de la Juventus en Ligue des Champions face au FC Porto. En effet, il se murmure que CR7 pourrait être tenté d’aller voir ailleurs après trois échecs consécutifs en huitièmes, et que la Vieille Dame commencerait à se poser des questions sur sa "stratégie CR7" pour remporter la C1.

Sous contrat jusqu’en 2022, Ronaldo peut donc s’attendre à passer un été agité, Euro 2021 compris. Et cela ne plaît pas du tout à son sélectionneur, Fernando Santos. "Je connais son objectif principal, a déclaré celui qui a battu Didier Deschamps en finale de l’Euro 2016. Et tout le reste doit rester en dehors de l’équipe nationale." Une référence aux multiples rumeurs de transfert, bien évidemment.

Le Mondial plus important que l'Euro pour CR7 ?

Et figurez-vous que l’objectif "principal" de CR7 n’est pas l’Euro de cet été, mais bien la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre. Après avoir emmené son pays sur le toit de l’Europe, celui qui a inscrit 102 buts en 170 sélections vise désormais le toit du monde.

"C’est ça, son grand rêve, a confirmé Fernando Santos en conférence de presse alors que les éliminatoires vont démarrer. Il a ce rêve de participer à ce que nous sommes en train de mettre en place pour remporter le Mondial, et il doit uniquement se concentrer là-dessus…"

MU ou le Real en cas de départ ?

Malgré les rumeurs, CR7 continue de régaler en Serie A avec 23 buts en 23 matchs, dont un triplé face à Cagliari (3-1) le week-end passé. S’il venait à quitter la Juve, deux options semblent s’offrir à lui : Manchester United, qui aurait bien besoin d’un tel champion, et le Real Madrid, qui a réussi à passer le stade des huitièmes en C1 pour la première fois depuis le départ du quintuple Ballon d’Or.