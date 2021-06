Portugal - Fernando Santos : "Il y a des joueurs qui pleurent dans le vestiaire"

Les tenants du titre étaient particulièrement déçus après leur élimination dès les huitièmes de l'Euro aux mains de la Belgique.

Champion d'Europe en 2016 au stade de France face aux Bleus, le Portugal ne réitérera pas l'exploit. Une nouvelle fois troisièmes de leur poule derrière la France et l'Allemagne, les Lusitaniens ont cédé ce dimanche soir face à la Belgique et quittent donc le tournoi dès les huitièmes de finale.

Sans surprise, c'est la déception qui dominait dans le vestiaire après la rencontre pour Fernando Santos et ses hommes. "Il y a des joueurs qui pleurent dans le vestiaire. Ils ont tout donné. La Belgique a eu 6 tirs, nous en avons eu 29", a déploré le sélectionneur qui avait mené le Portugal au sacre il y a cinq ans auprès de TVI24.

"Sincèrement, je n'ai pas beaucoup de mots. Nous pensions que si nous avions gagné ce match, nous aurions gagné le suivant. Ils ont marqué, nous n'avons pas marqué. C'est le football."

Santos est également revenu sur certains de ses choix tactiques, lui qui a une nouvelle fois modifié son onze de départ avant le coup d'envoi. "Les joueurs ont tout donné. Ils étaient fatigués mais ont trouvé de l'énergie. J'ai choisi Palhinha pour essayer de rafraîchir l'équipe. De même pour Dalot au lieu de Semedo, qui a été très bon à l'entraînement", a-t-il révélé.

Meilleur joueur de Premier League cette saison depuis l'arrière-garde de Manchester City, Ruben Dias n'a cette fois-ci rien pu faire pour éviter la défaite aux siens. "C'est dur de partir comme ça. Après le match, ça l'était", a regretté le défenseur, qui n'était pour sa part pas encore là en 2016.

"Nous avons joué contre une grande équipe. Mais nous avons dominé, surtout en 2ème mi-temps. Le ballon ne voulait pas aller dans le filet. C'est un détail qui l'a décidé. C'est le football. Nous partons la tête haute."

De son côté, la Belgique poursuit son chemin et continue de rêver à un premier grand titre international pour cette génération dorée, demi-finaliste malheureuse du dernier Mondial face à la France. Il faudra désormais pour cela venir à bout de l'Italie en quarts, et probablement sans Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis sur blessure. Avant, pourquoi pas, une revanche face aux Bleus encore en demie ?