Portugal - Cristiano Ronaldo réagit à son quadruplé historique

Auteur de quatre buts contre la Lituanie, l'international portugais était fier de sa performance et a évoqué la course au Ballon d'Or.

Cristiano Ronaldo a encore frappé. Et pas qu'une seule fois. En terre lituanienne, l'attaquant de la a brillé en inscrivant un quadruplé, portant ainsi son total de buts avec sa sélection nationale à 93. Ce mardi soir, le Portugais est même devenu le meilleur buteur de l’histoire des qualifications à l’Euro. Avec 25 réalisations au compteur, il devance désormais l’Irlandais Robbie Keane (23 buts). Mais ce n'est pas tout.

Cristiano Ronaldo est désormais seulement à seize unités du record absolu de buts avec sa sélection nationale détenu par l’Iranien Ali Daei (109). Autant dire que le Portugais, déjà meilleur buteur de l'histoire du et de la , peut rêver d'un nouveau record. Il a même été ovationné par le public lituanien à sa sortie à la 80ème minute. Après la rencontre, Cristiano Ronaldo était attendu pour commenter sa nuit magique avec un quadruplé à la clé d'une importance primordiale pour le en vue de la qualification pour l' .

Fernando Santos : "Aucun stade où on n'applaudit pas CR7"

"Je traverse une bonne période, mais l’équipe aussi a été très bonne. Je suis heureux de pouvoir profiter de ce moment, pas parce que j’ai marqué, mais parce qu’on affiche un bon niveau ces dernières années. Continuer à aider la sélection, ça me va parfaitement. Le plus difficile a été de gagner en et on l’a fait. Il fallait confirmer ce succès important. Nous sommes près (de la qualification). Nous avons encore deux matches et si on en gagne un, je pense que ce sera suffisant", a indiqué l'international portugais.

L'attaquant de la Juventus ne pense pas au Ballon d'Or : "Comme je le dis souvent, je ne vis pas en pensant aux récompenses individuelles. Ce n’est qu’une conséquence de ce que l’on gagne collectivement. Mais ça fait plaisir, je ne vais pas vous mentir. L'important était d'aider l'équipe. J'ai marqué un but contre la Serbie et quatre ici et je suis très heureux. Nous devons mettre de côté ce moment et ce que je veux le plus, c'est continuer comme ça".

Fernando Santos a également encensé son capitaine après la rencontre : "Il n’existe aucun stade au monde où on n’applaudit pas Ronaldo. C’est le meilleur du monde. Nous sommes allés à Paris pour mon premier match avec la sélection. Il y avait des milliers de personnes qui croient « Ronaldo » devant notre hôtel alors que la rue d’en face était déserte. Un joueur dépend toujours d’une équipe. Et quand l’équipe l’aide, Cristiano réalise ce genre de chose".