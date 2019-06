Portugal, Cristiano Ronaldo pense déjà à "regagner" l'Euro 2020

Vainqueur de la Ligue des Nations, le capitaine du Portugal s'est montré ambitieux pour la suite de sa carrière internationale.

Champion d'Europe en titre, le est rentré dans l'histoire ce dimanche en remportant la première édition de la Ligue des Nations après un succès contre les grâce à un but de Gonçalo Guedes. Un nouveau trophée en très peu de temps pour les hommes de Fernando Santos et un de plus pour la légende portugaise Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or est d'ores et déjà tourné vers l' qu'il souhaite remporter.

"Nous allons essayer de nous mêler à la lutte pour le titre. Quand vous gagner des trophées cela créé une certaine habitude chez les personnes, les supporters, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne pression et nous l'avons bien supporter. Cette sélection a beaucoup de potentiel pour continuer à évoluer et j'ai la certitude que dans le futur le Portugal va continuer de gagner des trophées majeurs", a constaté Cristiano Ronaldo en zone mixte, des propos relayés par Abola.

"Les chiffres parlent pour moi"

Le capitaine du Portugal a évoqué son avenir en sélection nationale : "Je pense que je suis encore un joueur utile, je me sens motivé et j'aime encore jouer avec la sélection nationale. Mais Cristiano Ronaldo n'est pas éternel et il y aura un jour où je ne pourrais plus venir en sélection nationale, mais il me reste encore beaucoup, beaucoup d'années. J'ai la certitude que cette sélection va être encore meilleure car les joueurs les plus jeunes vont être encore plus matures. Cette sélection a de l'avenir".

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur ses chances pour le Ballon d'Or et le trophée The Best, Cristiano Ronaldo a légèrement botté en touche : "J'ai prouvé tout au long de ma carrière, indépendamment de ce que les personnes disent, les chiffres parlent pour moi. Tout aide, les trophées collectifs et individuels, mais je ne vis pas avec une obsession pour ces trophées, ce sont des choses qui viennent naturellement. Bien évidemment que j'aimerais ça, je ne vais pas vous mentir".

"Il n'y a pas une seule saison lors de laquelle j'ai mal joué, 16 ans que les chiffres parlent pour moi. J'ai gagné des trophées, j'ai été bon, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Si je le mérite ? Je ne sais pas, je vais vous laisser le dire si je le mérite ou non, c'est à vous de le dire, je ne vais pas me valoriser, mais les conquêtes collectives et individuelles aident, bien évidemment", a conclu l'attaquant de la qui ajoute un nouveau trophée à sa collection.