Ligue des nations - Portugal : Anthony Lopes fait son retour en Selecção

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a publié sa liste des 25 pour les deux prochains matches de la Ligue des nations.

Le foot reprend petit à petit sa vie et les matches des sélections sont bientôt de retour. Et le sélectionneur du , Fernando Santos, a dévoilé aujourd'hui sa liste des 25 pour les rencontres de la face à la (5 septembre) et en (8 septembre).

Anthony Lopes, le gardien de l'Olympique Lyonnais, fait son retour en sélection tout comme João Cancelo, Domingos Duarte, André Gomes et João Félix. Concernant le gardien de l'OL, cela n'est pas en rapport avec ses prestations en comme l'a précisé Fernando Santos : « Il n'a pas été convoqué par ses performances en Ligue des champions. Il a vécu un Euro et une avec nous. Il avait demandé à ne plus être convoqué pour des raisons familiales, graves qui, heureusement, se sont améliorées. Il devait être appelé en mars. »

Deux joueurs sont convoqués pour la première fois : Rui Silva et Trincão.

Présents dans la liste lors du précédent rassemblement pour les matches contre la Lituanie et le (disputés en novemebres 2019), Beto, José Sá, Ricardo Pereira, Rúben Semedo, João Mário, Pizzi, Bruma, Podence et Éder n'ont pas été retenus.

La liste des 25 du Portugal

Gardiens : Anthony Lopes ( ), Rui Patrício ( ) et Rui Silva (Grenade).

Défenseurs : João Cancelo ( ), Nélson Semedo ( ), Domingos Duarte (Grenade), José Fonte ( ), Pepe ( ), Rúben Dias ( ), Mário Rui ( ) et Raphaël Guerreiro ( ).

Milieux : Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes ( ), Bruno Fernandes ( ), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto).

Attaquants : Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva ( ), Cristiano Ronaldo ( ), Trincão (FC Barcelone), Bernardo Silva (Manchester City, Gonçalo Guedes (Valence) et João Félix (Atlético de Madrid).