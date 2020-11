Porto - OM : André Villas Boas revient au 4-2-3-1 avec Benedetto seul en pointe

Après avoir expérimenté le 4-3-3 et le 5-3-2 lors de deux premières journées, André Villas Boas est revenu à un schéma plus classique face à Porto.

Après deux défaites lors des deux premières journées, l’ n’a plus d’autres choix. Sur la pelouse de Porto, les Olympiens se doivent de gagner s’ils veulent continuer à croire à une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ainsi éviter le triste record de 12 défaites de suite qui appartient à .

Pour son retour dans le club de son cœur, André Villas Boas a choisi de revenir à un schéma plus classique avec un 4-2-3-1. Si l’arrière garde est toujours composée de Sakai, Alvaro, Caleta-Car et Amavi, c’est Michaël Cuisance qui fait les frais des choix de son coach dans l’entrejeu.

L’ancien du prend place sur le banc tandis que Rongier et Kamara vont former la doublette censée être à la relance. Devant eux, Payet, Sanson et Thauvin seront amenés à distiller de bons ballons à Benedetto, seul en pointe.

La composition du : Marchesin - Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi - Oliveira, Uribe - Corona, Otavio, Diaz - Marega

La composition de l’Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier - Thauvin, Sanson, Payet - Benedetto