Popularité, résultats, professionalisation : l’Équipe de France de Futsal avance ses pions

En préparation à Strasbourg avant les éliminatoires de l’Euro, les hommes de Pierre Jacky ont l’opportunité de constater leurs progrès.

L’Équipe de de Futsal est réunie depuis plusieurs semaines avant de préparer les éliminatoires de l’Euro avec deux matches amicaux au programme ce mardi et ce mercredi, face à la Finlande, du côté de Sélestat. Les Bleus entendent peaufiner leurs automatismes avant leurs trois matches de qualification qui se dérouleront en France, à Cergy-Pontoise (22-27 octobre). Pour cette occasion, deux acteurs majeurs de cette sélection, Pierre Jacky (sélectionneur) et Djamel Haroun (capitaine et gardien de but) ont livré pour Goal leurs sentiments sur ce qui attend les Bleus mais aussi, avec du recul, l’évolution de leur sport.

"3% de licenciés en plus par an"

Discipline technique et très agréable à regarder, le Futsal progresse d’année en année en France "3% de licenciés en plus par an", selon Pierre Jacky, le sélectionneur des Bleus en poste depuis 15 ans. Il a vu son sport grandir et se structurer petit à petit. "Il y a eu des progrès c’est évident, note le technicien. Des médias spécialisés se sont créés et les clubs ont mis en place de vraies politiques de formation, dès le plus jeune âge. C’est encourageant."

L’équipe tricolore a décroché des résultats intéressants ces dernières années. Au dernier classement mondial du Futsal, les Bleus pointent à la 17e place. En 2016, les Bleus n’étaient même pas dans le Top 30, ce qui démontre une belle avancée. "On avance pas à pas, note Pierre Jacky. La sélection est composée d’un noyau dur qui se connaît très bien depuis plusieurs années." Afin de devenir une place forte du futsal européen, les Bleus doivent d’abord venir à bout de la , de la et de la . Pour parvenir à se qualifier au tour suivant, les hommes de Pierre Jacky pourront compter sur un public qui se déplace désormais pour les voir jouer. "Depuis deux ans, on joue dans des salles très souvent pleines. C’est un atout non négligeable. Les gens sont curieux mais il y a aussi l’aspect spectaculaire de notre discipline qui attire. On s'ennuie rarement."

Ben Yedder, un ambassadeur de luxe

Les passerelles entre foot à XI et le Futsal sont courantes : plusieurs joueurs professionnels sont passés par des gymnases avant de s’épanouir sur de grands terrains. Wissam Ben Yedder, Youcef El-Arabi, Neymar ou encore Ronaldinho. Pour le premier cité, il s’agit du meilleur exemple possible selon Djamel Haroun, le capitaine et gardien de but des Bleus. "La protection de balle, le positionnement des épaules, la gestuelle avec la semelle… On l’observe encore chez Ben Yedder aujourd’hui. Ça reste un excellent ambassadeur pour notre discipline." Pierre Jacky partage d'ailleurs son avis au sujet du joueur de l'AS . "C'est la meilleure publicité possible, on préfère le voir là-bas qu'avec nous afin de prouver que le Futsal mérite le détour."

Djamel Haroun, 36 ans, est d'ailleurs optimiste à propos des échéances à venir pour son équipe mais aussi pour la visibilité du futsal en France. "Le groupe vit bien, on sait ce qu’on veut avec cet Euro en ligne de mire. On a pu voir le chemin parcouru depuis plusieurs années. Le travail effectué par la Fédération porte ses fruits, on se professionnalise petit à petit, avec un gros bassin de joueurs en Île de France. On est pris au sérieux et c’est une belle récompense." Un discours tourné vers l'avenir alors que les Bleus vont pouvoir se tester dès ce mardi soir, sur le terrain mais aussi en tribunes.

Les 15 joueurs convoqués

Gardiens : Joévin Durot, Djamel Haroun, Francis Lokoka Kolomoni

Joueurs : Samir Alla, Boulaye Ba, Sid Belhaj, Steve Bendali, Adama Dhee, Samba Kebe, Nelson Lutin Abdessamad Mohammed, Souheil Mouhoudine, Landry N’Gala, Kévin Ramirez, Youba Soumaré