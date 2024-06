Pologne - Autriche : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Vaincus dans leurs premiers matches, la Pologne et l’Autriche sont obligées de réagir pour croire en une qualification pour les 8es.

La Pologne et l’Autriche ont mal entamé leur parcours à l’Euro 2024. Elles se sont inclinées contre respectivement les Pays-Bas (1-2) et la France (0-1). Vendredi soir, lors de leur duel à l’Olympiastadion de Berlin, la seule alternative possible est donc une victoire pour pouvoir se relancer et pouvoir continuer à viser ainsi une place en 8es de finale.

Privée de Lewandowski, la Pologne est démunie en cette entame d’Euro. Néanmoins, sur ce qu’elle a montré lors de son 1er match, elle aurait tort de se décourager après un seul faux-pas. Elle garde aussi son destin entre les mains dans l’optique d’une qualification. Les Aigles veulent éviter une deuxième élimination de suite dès le 1er tour. Cela passe par un résultat positif contre l’Autriche, car derrière il y a la France qui se présente.

L’Autriche vaut mieux que ça

Concernant l’Autriche, elle n’a pas été très séduisante lors de sa confrontation contre les Bleus (1-1). C’est même tout le contraire. La bande à Rangnick s’est fait remarquer par un jeu extrêmement agressif et dont plusieurs joueurs tricolores ont fait les frais. Etait-ce une stratégie volontaire ? Toujours est-il que Sabitzer et compagnie sont obligés de produire autre chose s’ils veulent marquer leurs premiers points dans cette compétition. Sur ce qu’ils ont montré ces derniers mois, ils ont clairement les capacités pour être plus conquérants.

Notons que la Pologne est un adversaire qui ne réussit pas trop aux Autrichiens. La dernière fois qu’ils les ont battus c’était il y a 30 ans déjà (17 mai 1994, 4-3). Depuis, il y a eu deux victoires polonaises et deux matches nuls. Il faudra donc stopper cette série négative pour l’Autriche.

Horaire et lieu du match

Vendredi 21 juin, 2024

2e journée du Groupe E de l’Euro

Pologne - Autriche

Stade : Olympiastadion de Berlin

A 18h, heure française

Les compos probables du match Pologne - Autriche

Pologne : Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Buksa.

Autriche : Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Sur quelle chaine suivre le match Pologne - Autriche ?

La rencontre entre la Pologne et l’Autriche sera à suivre ce vendredi à partir de 18h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la ARD allemande, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.