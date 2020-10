Pogba va porter plainte contre un tabloïd anglais

Le milieu français Paul Pogba va porter plainte contre le quotidien The Sun pour publication d’informations mensongères.

Paul Pogba s’est réveillé ce lundi matin en découvrant une rumeur folle à son sujet dans la presse anglaise, et plus particulièrement sur le site du quotidien The Sun. Il a été rapporté que l’international tricolore aurait fait le choix de ne plus répondre aux convocations du sélectionneur, car il serait remonté contre Emmanuel Macron et les propos qu’a tenus le chef d’Etat français au sujet des caricatures. Le sujet faisant actuellement objet d'un grand conflit internationale entre la et les pays arabes.

Bien sûr, c’est un tissu de mensonges et « La Pioche » n’a pas manqué de le signaler lui-même à travers une réaction sur les réseaux sociaux. Sur twitter, il a barré l’article en question avec la mention « Fake news inacceptable ».

Pogba va contre-attaquer

Pogba ne compte pas s’arrêter au démenti. Selon les informations qui circulent en , lui et ses conseils envisageraient de porter plainte contre les auteurs de l’article et leur employeur. L’ancien joueur de la n’a pas pour habitude d’agir de la sorte face à chaque rumeur déplaisante le concernant, mais cette fois il a été particulièrement blessé par ce qu’il a pu lire.

Pour rappel, The Sun est un quotidien qui n’a pas très bonne réputation outre-Manche. Il est, par exemple, boycotté par tous les fans de depuis le drame de Hillsbourough. Aucun joueur ou entraineur des Reds n’accorde par ailleurs d’interview à ce média.