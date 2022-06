Pogba : "Tout le monde veut être aimé"

Le champion du monde tricolore est libre de s'engager où il le souhaite cet été, et doit encore faire son choix.

Paul Pogba a dit à la Juventus, au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone ce qu'il voulait vraiment dans la bataille pour le transfert de la star de Manchester United.

Manchester United a confirmé que Pogba quittera le club à l'expiration de son contrat, mettant ainsi un terme à son second passage à Old Trafford.

Le Français a rejoint les Red Devils en provenance de la Juve en 2016, mais il n'a réussi qu'à remporter la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa, tout en luttant régulièrement pour sa forme et sa condition physique.

"Je veux juste jouer au football"

GOAL a rapporté que la Juve a offert à Pogba la possibilité de retourner à Turin, tandis que le PSG et le Barca seraient également désireux de s'assurer ses services.

Le joueur de 29 ans a expliqué exactement ce qu'il attendait de son prochain club dans une interview accordée à UNINTERRUPTED, la marque d'autonomisation des athlètes fondée par la légende du basket Lebron James et l'homme d'affaires américain Maverick Carter.

"Je veux juste le meilleur pour moi, je pense mettre tout ensemble", a déclaré Pogba.

"Je prends mon temps et je cherche juste le meilleur. Je veux juste jouer au football, être toujours moi-même et profiter de ce que je fais.

"J'ai besoin d'apprécier ce que je fais parce que sinon je ne peux pas être performant. Je ne veux pas avoir de pensées négatives.

"Nous pouvons perdre des matchs, des trophées, mais il faut être heureux là où on est et prendre du plaisir. C'est ce que je recherche."

Pogba a besoin de "se sentir aimé"

Pogba a divisé tout au long de sa carrière à United, son engagement envers la cause collective étant remis en question en raison de son amour perçu pour les projecteurs loin du terrain.

Le vainqueur de la Coupe du monde a même été hué et sommé de "f*ck off" par une partie des supporters lors d'une victoire à domicile 3-2 contre Norwich la saison dernière, et il a maintenant souligné l'importance de se sentir "apprécié" afin de performer au plus haut niveau possible.

"Tant que tu cliques avant tout avec l'équipe, les fans, avec le club qui te connaît et t'aime. Quand tu es libre mentalement, tu te fais plaisir et c'est là que tu es performant", a ajouté Pogba.

"Tout le monde veut se sentir aimé, tout le monde a besoin de ça, votre âme a besoin de ça. C'est toujours bon de sentir que le travail que vous faites est apprécié.

"Les gens qui vous entourent font une énorme différence parce qu'ils peuvent vous remonter le moral ou vous abattre."