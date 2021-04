Pogba s'impatiente pour un trophée

Paul Pogba met la pression à Manchester United, lui qui veut gagner à nouveau des titres.

Paul Pogba s'est décrit comme un "mauvais perdant" à qui les trophées manquent, mais affirme que le manque de titres rend son équipe encore plus déterminée.

Les Red Devils n'ont pas remporté d'honneur majeur depuis leur victoire lors de la finale de la Ligue Europa 2017 sous la direction de Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer n'ayant pas encore connu un tel succès à la barre.

Pogba, qui a souvent été frustré depuis son retour à Old Trafford, a redécouvert sa meilleure forme en carrière sous le Norvégien ces derniers mois, et avec un retour imminent à la Ligue Europa, est déterminé à briser sa séquence stérile.

"Personnellement, cela me manque beaucoup et j'ai l'impression de manquer quelque chose", a déclaré Pogba à Sky Sports lorsqu'on lui a demandé ce que cela faisait de hisser des trophées en l'air.

«Nous devons gagner quelque chose.Je veux juste gagner quelque chose; je n'aime pas jouer et ne pas gagner. Je suis un mauvais perdant, je serai toujours un mauvais perdant, donc chaque fois que je joue, je veux gagner. Personnellement, je le veux vraiment. Je pense que nous nous rapprochons de plus en plus, il y a une amélioration, je dirais."

"Quand je dis amélioration, ce club a de si grands buts et objectifs que nous voulons atteindre, c'est-à-dire gagner et avoir un trophée à détenir. C'est ce que nous voulons et ce sera le grand pas."

L'article continue ci-dessous

"Je suis heureux, nous sommes là, nous sommes proches. Nous sommes toujours en Ligue Europa, nous avons encore quelque chose à jouer. Nous avons toujours la ligue, tant que [Manchester] City n'aura pas le trophée, nous continuerons à travailler et à jouer. Nous avons encore une chance de gagner quelque chose cette année, alors pourquoi pas?"

Cela fera presque quatre ans jour pour jour que les Red Devils ont décroché pour la dernière fois un titre majeur si Pogba peut les aider à les envoyer en fnale de la Ligue Europa contre la Roma dans un duel qui sera disputé fin avril et début mai.