Pogba laisse planer le suspense sur son avenir

Le milieu de terrain français Paul Pogba a affirmé ce dimanche qu'il est entièrement concentré sur la fin de la saison et qu'il n'a pas pris de décision finale concernant son avenir.

La Pioche n'exclut pas une prolongation de contrat à Manchester United, alors que des rumeurs de transfert le relient au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain insiste sur le fait que "rien n'est décidé pour mon [son] avenir".

Pogba a passé les six dernières années de sa carrière du côté d’Old Trafford, après être revenu au club pour un deuxième passage en provenance de la Juventus et pour un montant de 105M€. Le joueur de 29 ans a eu du mal à se montrer à la hauteur de ce prix en raison de problèmes de forme persistants. Aujourd’hui, il se trouve à quelques mois de la date d'expiration de son contrat et le PSG figurerait parmi les clubs désireux de l’enrôler gratuitement l’été prochain.

Alors qu’il se trouve actuellement avec les Bleus, Pogba a admis qu'un éventuel transfert à Paris avait un certain attrait pour lui : "C'est toujours agréable de jouer avec ses coéquipiers de l'équipe nationale et du club".

United aurait proposé un nouveau contrat au champion du monde en janvier dernier, mais il n'a pas encore montré d’indication laissant croire qu’il pourrait rempiler. D’un autre côté, il n’a pas non plus acté son départ. L'international français adoptant une approche patiente par rapport à son avenir car il reste focalisé sur son rendement en club et en sélection d'ici la fin de la saison.

Pogba assure n’avoir encore rien décidé

"Rien n'est décidé sur mon avenir, rien n'est fait", a déclaré Pogba à Telefoot. "Je peux décider demain, tout comme je peux décider durant le mercato. Je veux rebondir et bien finir la saison".

Pogba ne s’est offert qu’un but et neuf passes décisives en 23 sorties pour United en 2021-22 et a manqué 14 matches en raison de blessures. Les Red Devils ne peuvent plus viser les premières places et ils risquent désormais de rater la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Des soucis que Pogba avoue être soulagé de mettre temporairement ses soucis de côté. "Il faut dire la vérité : il y a eu des moments difficiles, surtout quand j'étais à Manchester... Quand je ne joue pas ou quand les résultats ne sont pas là, venir ici vous donne un coup de pouce, a-t-il déclaré. La saison n'est pas encore terminée, mais presque. Nous n'avons plus de titres à jouer. Je veux gagner des titres, jouer pour quelque chose. Ces dernières années, nous n'avons pas gagné de titres, c'est ce qui est triste."