Pogba : "Je ne peux pas me tromper dans mon choix"

Paul Pogba est déterminé à prendre la bonne décision concernant la future étape de sa carrière.

Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United, a déclaré que son prochain transfert sera la décision la plus importante de sa carrière.

L’international français est pressenti pour retourner à la Juventus suite à l’expiration de son bail avec Manchester United. Son nom avait aussi circulé un temps du côté du PSG, mais il semblerait que le club francilien n’a fait aucune approche formelle pour l’enrôler.

Dans son documentaire « Pogmentary », qui sera diffusé à partir de vendredi sur Amazon Prime, il a confié : "Aujourd'hui, je suis à un moment crucial de ma carrière. Je dois prendre des décisions importantes et je n'ai pas le droit à l'erreur".

Pogba veut se sentir aimé

Au cours de cette série de plusieurs épisodes, Pogba ne donne aucun indice sur son prochain transfert. En revanche, il a affirmé qu’il accordait beaucoup d’importance au côté humain et qu’il est essentiel à ses yeux de se sentir aimé et respecté : « Quand une fille te plaît, tu fais tout pour la séduire et tu n'attends pas qu'elle s'en aille pour lui courir après. Un joueur, il doit se sentir important dans l'équipe, dans son club. Si tu n'as pas ça, c'est mort ».

Selon les informations de Goal Italie, la Juventus est aujourd’hui certaine de pouvoir récupérer La Pioche. Les responsables piémontais ne craignent pas du tout un revirement de situation. L’annonce de sa venue devrait être faite début juillet.