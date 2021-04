"Pogba est une classe au-dessus de tous les autres joueurs de Premier League"

Un ancien joueur de MU, Lee Sharpe, a invité le club anglais à prolonger au plus vite le contrat de son milieu français, Paul Pogba.

Paul Pogba "est une classe au-dessus de la plupart des joueurs de Premier League", estime Lee Sharpe, qui a exhorté Manchester United à faire parapher rapidement un nouveau contrat à son international français.

Pogba se dirige vers la dernière année de son contrat actuel à Old Trafford, ce qui suggère que United pourrait chercher à tirer profit d'un actif précieux plutôt que de le laisser filer libre en 2022.

Cependant, Sharpe pense que le Français a encore beaucoup à offrir aux Red Devils et espère que les responsables du club anglais vont finir par convaincre La Pioche de continuer à Old Trafford. "Si le cœur de Paul Pogba est à Manchester United, je ferais de mon mieux pour lui faire signer un nouveau contrat avant la fin de l’été", a déclaré l’ancienne star de United au Mirror. "Je pense que s'il ne veut pas signer et que sa tête a été tournée pour aller ailleurs, je le vendrais dès le début de l'été et comme ça j'ai tout l'été pour trouver un remplaçant et aller chercher un autre joueur de classe internationale, mais pour moi j'essaierais de le garder au club. "

"Quand il est au top, Pogba est un joueur merveilleux"

Sharpe a ajouté: "Je suis un peu fan de Paul Pogba pour honnête. Je l'apprécie et j'adore le regarder jouer. Je pense qu'il est une classe au-dessus de la plupart des joueurs de la Premier League quand il est bien dans son match. Si nous pouvons le mettre en forme et le garder dans cet état et lui donner une place dans l'équipe, je pense qu'il gagnera des matchs pour vous. Je sais que défensivement il manque parfois un peu de rigueur mais je pense que parfois les plus grands joueurs qui avancent et créent pour vous ne sont pas énormes défensivement."

"Je pense donc que vous devez mettre les joueurs autour d'eux pour se protéger contre cela. Mais au bout du compte, c'est le type de joueur qui se met en situation, fait monter le bloc équipe, élimine les adversaires et nous avons vu qu'il peut marquer des buts et créer des buts, un joueur merveilleux", a conclu l'ancien international anglais.

Pogba, qui a rejoint United pour un montant record de 100 millions d'euros en provenance de la Juventus en 2016, a toujours été lié à un départ d'Old Trafford au cours des deux dernières années, surtout avec l'intérêt prétendu que lui porte le Real Madrid.

La Juve a également été invitée à essayer de signer de nouveau le champion du monde 2018 à plusieurs reprises, mais le Tricolore a insisté sur le fait qu'il était heureux à Manchester lorsqu'il a été interrogé sur les spéculations du début de l'année. "Je suis sous contrat, je suis ici et je prends du plaisir", a déclaré Pogba à BT Sport en janvier. "Tout le monde sait qu'il me reste un an, je vais parler avec le club, voir ce qui se passe. Est-ce le meilleur Pogba pour Man Utd? J'espère que non! J'espère que je peux faire encore mieux."