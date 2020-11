Pogba : "En sélection, on prend du plaisir"

Paul Pogba a reconnu qu’il se sent plus épanoui en ce moment sous le maillot des Bleus que celui de Manchester United.

Paul Pogba était samedi soir l’un des grands artisans du succès convaincant de l’Equipe de contre le . Le talentueux milieu de terrain a retrouvé un rendement très séduisant, celui qu’il n’affiche plus vraiment en club. Pourquoi un tel contraste ? Au micro de RTL, il a apporté ce dimanche un élément de réponse.

« Les venues en équipe nationale c’est une fenêtre qui s’ouvre. Je parle avec Antoine (Griezmann) et Raphael (Varane), on se rend compte que le groupe est énorme. Et quand on est sur le terrain, on prend du plaisir. Ce n’est pas qu’en club, on n’en prend pas mais ici, ce n’est pas pareil, a déclaré la star tricolore. On rigole. C’est vraiment une famille. Et le groupe qu’on a, titulaires ou remplaçants, c’est vraiment magique. Et c’est pour ça qu’on est heureux de venir en sélection. Le coach a une confiance énorme en nous. Et on a confiance en lui aussi. Cette force mentale fait la différence. »

Souvent remplaçant avec les Red Devils ces dernières semaines, Pogba a avoué que les deux titularisations d’affilées qu’il a connues avec les Bleus lui ont fait un grand bien : « C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J’avais l’habitude de jouer et avoir du rythme. Là, je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve. Il faut faire des prestations comme ça (comme celle contre le Portugal), être consistant ».

« Une équipe mature et soudée »

Pogba est aussi revenu sur le succès de prestige récolté à Lisbonne. « On est encore dans l’excitation et la joie par rapport à la victoire. On l’a vraiment savourée, a-t-il concédé. Est-ce que l’esprit du Mondial est revenu ? C’est ce qu’on a senti, une équipe mature et soudée. On a ressenti les mêmes sensations qu’en . On a tous défendu et attaqué ensemble ».

Enfin, l’ancien bianconero s’est exprimé sur les ambitions que nourrit le groupe tricolore pour le prochain Euro : « On a les épaules pour, c’est bien d’être reconnus par les autres équipes, mais il faut le montrer sur le terrain. L’Euro, c’est l’objectif. On a une étiquette. C’est difficile, mais plus c’est difficile et plus c’est beau. On veut continuer à gagner. Ça ne sert à rien de jouer sinon. »