Pogba en admiration devant Greenwood

Mason Greenwood peut "aller au plus haut niveau" du football, estime Paul Pogba, qui lui demande de travailler plus dur.

Après un début difficile de la campagne 2020-21, l'attaquant des Red Devils a réussi un retour en forme opportun alors que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer continue de faire pression pour la qualification européenne et une deuxième place en Premier League. Avec trois buts et une passe décisive sur ses cinq derniers matchs, Greenwood devrait aller très loins elon Pogba.

Le Français sait reconnaitre un grand joueur quand il en voit un, lui qui a atteint le sommet du football en tant que membre de la sélection française lauréate de la Coupe du monde en Russie 2018, estime que le joueur de 19 ans a des compétences à revendre, mais a ajouté qu'il est important pour son développement de ne pas nécessairement adhérer au battage médiatique autour de lui.

"Mason est un joueur de grand talent que nous avions de notre académie", a déclaré le milieu de terrain à Sky Sports. «Il peut aller au plus haut niveau, il est devenir un joueur de classe mondiale, cela dépend juste de lui."

"Il doit travailler dur, plus dur que tout le monde, croire en lui et le vouloir. Quand vous êtes talentueux comme ça, vous avez déjà du talent, maintenant c'est seulement le travail que vous faites pour devenir le joueur de classe mondiale que vous pouvez devenir".

"Cela dépend de lui. Je serai toujours celui qui le poussera, je ne le féliciterai pas trop, mais je vais le poisser à atteindre le niveau auquel il devrait arriver. C'est comme ça que je suis, je n'aime pas trop être félicité parce que tu peux être trop à l'aise. Des joueurs de classe mondiale comme Lionel Messi et Ronaldo sont parmi les meilleurs depuis des années et des années. Atteindre cela pendant un an ne suffit pas, vous voulez être de classe mondiale pour toute votre carrière."

Les dernières semaines ont marqué une progression pour l'adolescent. Ses buts contre Leicester, Brighton et Tottenham aidant à souligner à quel point il est un talent

United affrontera Burnley dimanche en Premier League alors que les Red Devils cherchent à rester en forme avant un affrontement en demi-finale de la Ligue Europa avec la Roma.